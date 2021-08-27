Пенсионеров обрадовали: для них будут повышены пенсии

Недавно украинцев обрадовали очередным повышением пенсий. При этом данное повышение не будет связано с какой-либо индексацией — просто некоторые категории пенсионеров получат более высокие, чем ранее, выплаты.





Каким будет новое повышение

С первого октября следующего года для ряда категорий пенсионеров, получающих в нашей стране пенсию, возрастут минимальные пенсионные выплаты. Их размер составит от двух с половиной до трех тысяч гривен. При этом данное повышение является, так сказать, внеплановым. Оно никак не привязано ни к индексации пенсий, ни к каким-либо плановым показателям роста, которые предусмотрены нашим государственным бюджетом.

Данные выплаты будут адресными. Их получат не все пенсионеры, а те, которые соответствуют определенным критериям. Это будут люди в возрасте от семидесяти пяти до восьмидесяти лет. Данный документ, разработанный непосредственно экспертами из Министерства социальной политики, уже был обнародован на его официальном сайте и выложен для открытого обсуждения.

Если у человека минимальная пенсия, а его возраст соответствует необходимым критериям, то он получит повышение пенсии до трех тысяч гривен. Такие выплаты уже вводились в нашей стране — пенсионеры в возрасте от восьмидесяти лет получают надбавки аналогичного вида.

Также, как мы писали ранее, на следующий год запланировано целых пять повышений пенсии. К примеру, в январе пересмотрят размер выплат, которые получают лица, утратившие работоспособность в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а в марте будут проиндексированы пенсии десяти миллионов украинцев из одиннадцати с половиной.

В данный момент ведется разработка законопроекта номер 4668. Если он будет успешно принят, то после его принятия размер пенсий у всех украинцев, которые их получают, значительно возрастет. Это должно решить проблему очень низких пенсионных выплат в нашей стране.