Перечислены основные способы воровства денег с кредиток украинцев

Технологии не стоят на месте. Сегодня уже каждый пятый украинец активно использует банковские приложения для смартфона и оплачивает покупки онлайн — пандемия только поспособствовала развитию этой отрасли финансов. К сожалению, именно из-за этого появилось огромное количество мошенников, которые пытаются украсть у вас деньги и данные карточек. Какие же основные способы воровства они используют, и как от них защитится?





Знай своего врага: самые распространенные уловки мошенников

В первую очередь нужно понимать две вещи. Сегодня онлайн-мошенничество — целый бизнес, а не усилия одиночек. Тем не менее, по большей части преступники не слишком умны и используют несколько простейших схем.

Первая схема — замена SIM-карты с последующим ее похищением и использованием для доступа к онлайн-банкингу. Как правило, вам звонят от имени мобильного оператора и просят сказать им код из СМС-сообщения, чтобы подтвердить доступ к личному кабинету. На самом деле код из сообщения нужен им, чтобы осуществить замену карточки от вашего имени. Если на такую карточку привязан онлайн-банкинг — у вас проблемы: деньги с нее украдут.

Вторая получившая распространение схема — использование программ для удаленного просмотра, таких как TeamViewer или AnyDesk. Начинается «развод» со звонка от имени банка или мобильного оператора с сообщением о якобы подозрительной активности. Разговор переводится в мессенджеры, от вас требуют установить данную программу и сменить пароль. Мошенник видит через нее, какой пароль вы вводите, и получает доступ к вашему онлайн-кабинету.

Никуда не делись и старые, менее изощренные методы обмана, когда вам звонят якобы из банка и требуют сообщить данные карты. Тем не менее, сейчас их стало уже меньше — люди привыкли к ним и знают, что это мошенническая уловка.

Чтобы защититься от таких уловок, держите отдельную сим-карту, которая будет использоваться только как финансовый номер. Не звоните с нее и никому не давайте ее номер, а также зарегистрируйте ее и и запретите удаленную замену. Никогда не сообщайте посторонним людям свои данные карты, коды, приходящие в СМС, и так далее. Не устанавливайте по просьбе третьих лиц никаких программ, даже легальных.