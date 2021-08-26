Перераховано основні способи крадіжки грошей з кредиток українців

Технології не стоять на місці. Сьогодні вже кожен п’ятий українець активно використовує банківські додатки для смартфона і оплачує покупки онлайн – пандемія тільки посприяла розвитку цієї галузі фінансів. На жаль, саме через це з’явилася величезна кількість шахраїв, які намагаються вкрасти у вас гроші і дані карток. Які ж основні способи крадіжки вони використовують, і як від них захиститися?





Знай свого ворога: найпоширеніші виверти шахраїв

В першу чергу потрібно розуміти дві речі. Сьогодні онлайн-шахрайство – цілий бізнес, а не зусилля одинаків. Проте, здебільшого злочинці не надто розумні і використовують кілька найпростіших схем.

Перша схема – заміна SIM-карти з подальшим її викраденням і використанням для доступу до онлайн-банкінгу. Як правило, вам дзвонять від імені мобільного оператора і просять сказати їм код з СМС-повідомлення, щоб підтвердити доступ до особистого кабінету. Насправді код з повідомлення потрібен їм, щоб здійснити заміну картки від вашого імені. Якщо на таку картку прив’язано онлайн-банкінг – у вас проблеми: гроші з неї вкрадуть.

Друга поширена схема – використання програм для віддаленого перегляду, таких як TeamViewer або AnyDesk. Починається «розвод» із дзвінка від імені банку або мобільного оператора з повідомленням про нібито підозрілу активність. Розмова переводиться в месенджери, від вас вимагають встановити дану програму і змінити пароль. Шахрай бачить через неї, який пароль ви вводите, і отримує доступ до вашого онлайн-кабінету.

Нікуди не поділися і старі, менш витончені методи обману, коли вам телефонують нібито з банку і вимагають повідомити дані карти. Проте, зараз їх стало вже менше – люди звикли до них і знають, що це шахрайська схема.

Щоб захиститися від таких хитрощів, тримайте окрему сім-карту, яка буде використовуватися тільки як фінансовий номер. Не дзвоніть з неї і нікому не давайте її номер, а також зареєструйте її та забороніть віддалену заміну. Ніколи не повідомляйте стороннім людям свої дані карти, коди, що приходять в СМС, і так далі. Не встановлюйте на прохання третіх осіб ніяких програм, навіть легальних.