Украинцам пообещали целых пять повышений пенсии в следующем году

В следующем, 2022 году, украинцам пообещали целых пять перерасчетов пенсии с возможным ее повышением. Это коснется многих категорий граждан соответствующего возраста. Кто же именно может рассчитывать на повышение?





Кому повезет в следующем году

В данный момент ведется разработка законопроекта номер 4668. Если он будет успешно принят, то после его принятия размер пенсий у всех украинцев, которые их получают, значительно возрастет. Это должно решить проблему очень низких пенсионных выплат в нашей стране. Сейчас их средний размер колеблется в диапазоне от трех тысяч пятисот до трех тысяч семисот гривен — это один из самых низких показателей среди европейских стран.

Существует предварительный план, на который будут ориентироваться для того, чтобы найти средства в бюджете на повышение пенсий. Всего на следующий год запланировано пять повышений. Вот они:

В январе пересмотрят размер выплат, которые получают лица, утратившие работоспособность в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В марте будут проиндексированы пенсии десяти миллионов украинцев из одиннадцати с половиной. Также возрастет размер возрастных надбавок для тех, кто достиг возраста старше семидесяти пяти лет.

В июле ожидается повышение прожиточного минимума. Это должно повлиять на размер всех выплат, которые рассчитываются на его основе, в том числе и пенсий большинства видов.

В октябре будет повышена минимальная пенсия всех украинцев, которые вышли на заслуженный отдых в шестьдесят пять лет, выполнив при этом все требования Пенсионного фонда по части стажа.

Наконец, в декабре еще раз возрастет прожиточный минимум, а вместе с ним — снова вырастут все соответствующие доплаты.

На данный момент, впрочем, не совсем понятно, где можно взять деньги в бюджете на данное повышение. Тем не менее, украинцев успокаивают, заверяя, что траты на эти повышения будут изначально заложены в бюджет.