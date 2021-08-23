Українцям розповіли, як отримувати найбільшу пенсію

Ні для кого не секрет, що для багатьох українців розмір пенсії – найболючіша тема. Зараз в нашій країні проводиться пенсійна реформа, розглядаються різні варіанти, і експерти завжди готові пояснити українцям, як отримувати більшу пенсію, яка складе не менше сорока п’яти відсотків від зарплати, яку вони отримували, коли працювали.





Як максимізувати свою пенсію

Щоб отримувати пенсію в сім тисяч гривень і більше, вам потрібно мати повний страховий стаж із накопичувальної та солідарної систем пенсії. Якщо ваші внески складатимуть чотири відсотки від заробітної плати, які ви отримуєте, і прибутковість буде на рівні 0,25% вище інфляції, це стане можливим.

Припустимо, українець отримує хоча б п’ятнадцять тисяч гривень на місяць і має стаж в тридцять п’ять років. Він також отримує на свій накопичувальний пенсійний рахунок два відсотки від зарплати, яку платить у вигляді ПДФО, а також два відсотки від зарплати з суми ЄСВ, яку платить його працедавець.

Після завершення роботи він буде отримувати солідарну пенсію протягом ще п’ятнадцяти років, і його кошти будуть працювати з такою ж прибутковістю. За умови, що він отримує середню солідарну пенсію – три тисячі шістсот гривень, то середня пенсія з накопичувальної системи становитиме три тисячі сто гривень. Пенсіонер буде отримувати пенсію в 6 700 гривень, або сорок п’ять відсотків від його нинішньої зарплати.

Також, як свідчить бюджет нашої країни на поточний рік, вже з першого грудня мінімальна пенсія буде підвищена з 1854 до 1934 гривень. Зросте також і максимальна оплата, не менше ніж на вісімсот гривень. Вона складе 19 340 гривень. Зараз середня зарплата в нашій країні становить 12 300 гривень, а реальна, згідно з державною статистикою – близько чотирнадцяти тисяч гривень.