Украинцам рассказали, как получать самую большую пенсию

Ни для кого не секрет, что для многих украинцев размер пенсии — самая болезненная тема. Сейчас в нашей стране проводится пенсионная реформа, рассматриваются различные варианты, и эксперты всегда готовы пояснить украинцам, как получать большую пенсию, которая составит не меньше сорока пяти процентов от зарплаты, которую они получали, когда работали.





Как максимизировать свою пенсию

Чтобы получать пенсию в семь тысяч гривен и больше, вам нужно иметь полный страховой стаж из накопительной и солидарной систем пенсии. Если ваши взносы будут составлять четыре процента от заработной платы ,которые вы получаете, и доходность будет на уровне 0,25% выше инфляции, это станет возможным.

Допустим, украинец получает хотя бы пятнадцать тысяч гривен в месяц и имеет стаж в тридцать пять лет. Он также получает на свой накопительный пенсионный счет два процента от зарплаты, которую платит в виде НДФЛ, а также два процента от зарплаты из суммы ЕСВ, которую платит его работодатель.

После завершения работы он будет получать солидарную пенсию на протяжении еще пятнадцати лет, и его средства будут работать с такой же доходностью. При условии, что он получает среднюю солидарную пенсию — три тысячи шестьсот гривен, то средняя пенсия из накопительной системы будет составлять три тысячи сто гривен. Пенсионер будет получать пенсию в 6 700 гривен, или сорок пять процентов от его нынешней зарплаты.

Также, как свидетельствует бюджет нашей страны на текущий год, уже с первого декабря минимальная пенсия будет повышена с 1854 до 1934 гривен. Возрастет также и максимальная оплата, не менее чем на восемьсот гривен. Она составит 19 340 гривен. Сейчас средняя зарплата в нашей стране составляет 12 300 гривен, а реальная, согласно государственной статистике — порядка четырнадцати тысяч гривен.

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