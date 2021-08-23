Великий куш і зміни в житті: названі знаки Зодіаку, яких чекають доленосні зміни

Цей тиждень може бути дуже складним для представників практично всіх знаків Зодіаку. Що ж говорять зірки про вашу долю на найближчі кілька днів? У кого все буде стабільно, а кого очікують радикальні зміни – наприклад, великий куш? Ми звернулися до експертів з астрології, і ось що вони повідомили.





Які знаки буде супроводжувати успіх?

Для знаків Землі (Козеріг, Стрілець, Діва) цей тиждень може стати часом серйозних випробувань, проте не слід їх боятися. Ставтеся до будь-яких труднощів не як до жахливих перешкод або покарання з боку Всесвіту, а як до можливості стати сильніше і навчитися чомусь новому. Можливо, в процесі подолання труднощів ви отримаєте нові корисні знайомства або можливість кардинально змінити своє життя.

Знаки Повітря (Терези, Водолій, Близнюки) можуть покращити своє фінансове становище. Зірки, втім, радять не «випробовувати долю». Не потрібно вкладати всю зарплату в лотерейні квитки або брати кредити заради ризикованого інвестиційного заходу. Краще розгляньте можливість підзаробити чесною працею «на стороні», або поліпшити свою кваліфікацію, щоб претендувати на більш високооплачувану посаду.

Для знаків Води (Рак, Скорпіон, Риби) цей тиждень буде дуже вдалим в особистому житті. Можливо, ви отримаєте довгождану пропозицію руки і серця, а самотні люди познайомляться з кимось, схожим на ідеал, про який давно мріяли. Можливо, що щастя знаходиться поруч з вами, але ви його не помічаєте: наприклад, милий співробітник із сусіднього відділу, якого ви вважаєте «просто другом», насправді стане кращою парою для вас, ніж ваш нинішній партнер, стосунки з яким вам уже обридли. Цей тиждень сприятливий для подібних експериментів.

Нарешті, знаки стихії Вогню (Овен, Лев, Стрілець) на цьому тижні повинні приділити час відпочинку і друзям. Ви занурені в роботу і, можливо, непогано заробляєте, проте завжди потрібно відпочивати. Пам’ятайте, що робота на максимум ще не зробила нікого щасливіше: всі зароблені гроші ви просто витратите на лікування. Відпочиньте!