Всіх українців зобов’яжуть реєструвати свої картки: що зміниться

Комітет з цифрової трансформації при Верховній Раді України нещодавно запропонував законопроект, який зобов’яже всіх українців реєструвати свої сім-карти під страхом їх блокування. Що ж зміниться, і які шанси закону бути прийнятим? Давайте розберемося.





Якими будуть правила?

Суть змін у законі проста. Тепер українці повинні будуть прийти до відділення мобільного оператора з паспортом і зареєструвати свою картку. Термін дається до 2023 року, після чого зв’язок буде відключений. Аргументується це захистом від шахраїв, які часто телефонують з неідентифікованих українських номерів, а потім знищують їх, або ж перевипускають карти, після чого крадуть паролі від соціальних мереж і кредитних карток.

Ще одне правило торкнеться IMEI-кодів. Щоб уникнути використання крадених і контрабандних телефонів, будуть введені покарання за спробу змінити дані коди. За першу таку спробу штрафуватимуть на сімнадцять тисяч гривень, а за повторне порушення – садитимуть в тюрму на два роки.

Слід зазначити, що навіть в уряді багато хто аж ніяк не в захваті від такого драконівського законопроекту. На думку багатьох експертів, такі ініціативи просто приведуть до колапсу, адже переважна більшість карток в нашій країні – анонімні, і незважаючи на всі зусилля мобільних операторів, що надають знижки і пільги зареєстрованим користувачам, їх кількість останнім часом зросла незначно.

Для боротьби з шахрайством ця ініціатива також неефективна. У Росії, наприклад, паспорт при покупці сім-карти обов’язковий приблизно з середини нульових, але «дзвінки з банку» та інші види телефонного шахрайства там процвітають: злочинці просто купують картки на крадені паспорти або паспортні дані. Крім Росії, ця норма діє в вісімдесяти країнах, проте багато де від неї, навпаки, відмовляються. Наприклад, Великобританія, Чехія, Румунія, Нова Зеландія визнали цей захід абсолютно неефективним.