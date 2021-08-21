Все тільки собі: названі знаки зодіаку, які не думають про інших

Експерти в сфері астрології розповіли, представники яких знаків Зодіаку найчастіше виявляються найбільш закінченими егоїстами, що ніколи не йдуть на компроміси і завжди наполягають на своїх власних інтересах. Зрозуміло, аж ніяк не завжди ця риса – негативна: наприклад, в бізнесі чи політиці вона може бути вкрай корисною. Проте одна справа – конкуренція на роботі, і зовсім інше – особисті стосунки.





Найупертіші і егоїстичні знаки Зодіаку

Одними з найбільш егоцентричних людей є Раки. Їм вкрай складно йти на будь-які поступки, а також докладати зусиль для когось, крім самих себе. Винятками можуть стати найближчі люди, тож якщо Рак чимось жертвує заради вас, можете бути впевнені – ви для нього дуже дорогі!

Козероги також уперті, проте «зациклюються» не на собі, а на своїх заняттях. Для них припиняє існування весь світ, якщо вони дійсно захоплені яким-небудь завданням. Типаж «розсіяного вченого», який насправді вкрай зосереджений, просто не на навколишьому середовищі, а на власних інтересах – це саме Козеріг.

Відомі своїм егоцентризмом також Леви. Вони часто люблять бути в центрі уваги, і якщо у них це виходить, то приваблюють багатьох людей. На жаль, цим людям доводиться зіткнутися з тим, що Леви майже не вміють думати про оточуючих та визнавати свої помилки: в будь-яких їхніх проблемах завжди винні інші.

Овни самі по собі можуть бути турботливими і жертвувати своїми інтересами, однак за однієї умови – так себе вони ведуть тільки з підлеглими або тими, хто визнає їх лідерство. Через це вони хороші начальники, але погані друзі – відразу ж починають конкурувати за лідерство.

Нарешті, досить егоцентричні Близнюки. Представники цього знака обирають бути самотніми, але незалежними. Поки ваші інтереси не перетинаються, вони для вас не є небезпечними, але найменша конкуренція – і ви вороги: Близнюки ніколи не поступаються власними інтересами, навіть заради близьких людей.