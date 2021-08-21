Все только себе: названы знаки зодиака, которые не думают о других

Эксперты в области астрологии рассказали, представители каких знаков Зодиака чаще всего оказываются самыми законченными эгоистами, которые никогда не идут на компромиссы и всегда настаивают на своих собственных интересах. Разумеется, отнюдь не всегда эта черта — отрицательная: например, в бизнесе или политике она может быть крайне полезной. Однако одно дело — конкуренция на работе, и совсем другое — личные отношения.





Самые упрямые и эгоистичные знаки Зодиака

Одними из самых эгоцентричных людей являются Раки. Им крайне сложно идти на какие-либо уступки, а также прилагать усилия для кого-то, кроме самих себя. Исключениями могут стать самые близкие люди, так что если Рак чем-то жертвует ради вас, можете быть уверены — вы ему невероятно дороги!

Козероги также упрямы, однако «зацикливаются» не на себе, а на своих занятиях. Для них прекращает существование весь мир, если они действительны поглощены какой-нибудь задачей. Типаж «рассеянного ученого», который на самом деле крайне сосредоточен, просто не на окружающем мире, а на собственных интересах — это именно Козерог.

Известны своим эгоцентризмом также Львы. Они часто любят быть в центре внимания, и если у них это получается, то привлекают многих людей. К сожалению, этим людям приходится столкнуться с тем, что Львы почти не умеют думать о других и признавать свои ошибки: в любых их проблемах всегда виноваты другие.

Овны сами по себе могут быть заботливыми и жертвовать своими интересами, однако при одном условии — так себя они ведут только с подчиненными или теми, кто признает их лидерство. Из-за этого они хорошие начальники, но плохие друзья — сразу же начинают конкурировать за лидерство.

Наконец, достаточно эгоцентричны Близнецы. Представители этого знака предпочитают быть одинокими, но независимыми. Пока ваши интересы не пересекаются, они для вас не опасны, но малейшая конкуренция — и вы враги: Близнецы никогда не поступаются собственными интересами, даже ради близких людей.