Українців налякали розрахунками: нормальних пенсій годі й чекати

Міністерство соціальної політики налякало українців розрахунками, згідно з якими всього лише через двадцять-тридцять років коефіцієнт заміщення зарплат пенсіями складе менше двадцяти відсотків, тобто нормальних пенсій годі й чекати. Що ж з цим робити?





Чим загрожує демографічний спад?

Розрахунки невтішні – середньостатистичний українець після того, як вийде на пенсію, зможе отримувати не більше двадцяти відсотків від своєї старої заробітної плати. Про це повідомляють експерти. Зараз пенсія становить близько тридцяти відсотків від заробітку, що теж, втім, дуже і дуже мало.

Причина такої невтішної тенденції проста. Вся справа, звісно, в демографії і в тому, що кількість людей, які платять свої страхові внески на постійній основі, постійно зменшується. Зараз тринадцять мільйонів українців платять пенсійні внески, при цьому пенсіонерів понад одинадцять мільйонів чоловік. Таким чином, на одного пенсіонера припадає 1,16 працюючого, а має бути – не менше двох. Згідно з розрахунками експертів, ситуація буде ставати тільки гірше. Уже в 2050 році кількість пенсіонерів перевищить кількість працюючих: на 11,7 мільйона пенсіонерів буде всього 9,7 млн ​​працюючих, що означає повний крах пенсійної системи.

У зв’язку з тим, що солідарні пенсії не можуть забезпечити нормальних виплат на заслуженому відпочинку, міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що вже в 2023-2024 роках повинні бути введені накопичувальні пенсії. Втім, для цього вже зараз депутати повинні за цей закон проголосувати.

В першу чергу, проект буде реалізований для педагогів, військових і медиків, тобто працівників бюджетної сфери. Надалі, можливо, його розширять і на інших. Багато експертів вказують, що якщо ми не хочемо краху всієї пенсійної системи, то потрібно вже зараз замислитися про зміни в ній.