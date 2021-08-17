Украинцев напугали расчетами: нормальных пенсий можно не ждать

Министерство социальной политики напугало украинцев расчетами, согласно которым спустя всего лишь двадцать-тридцать лет коэффициент замещения зарплат пенсиями составит менее двадцати процентов, то есть нормальных пенсий можно не ждать. Что же с этим делать?





Чем грозит демографический спад?

Расчеты неутешительны — среднестатистический украинец после того, как выйдет на пенсию, сможет получать не больше двадцати процентов от своей старой заработной платы. Об этом сообщают эксперты. Сейчас пенсия составляет около тридцати процентов от заработка, что тоже, впрочем, очень и очень мало.

Причина такой неутешительной тенденции проста. Все дело, разумеется, в демографии и в том, что количество людей, которые платят свои страховые взносы на постоянной основе, постоянно уменьшается. Сейчас тринадцать миллионов украинцев платят пенсионные взносы, при этом пенсионеров более одиннадцати миллионов человек. Таким образом, на одного пенсионера приходится 1,16 работающих, а должно — не менее двух. Согласно расчетам экспертов, ситуация будет становиться только хуже. Уже в 2050 году количество пенсионеров превысит количество работающих: на 11,7 миллионов пенсионеров будет всего 9,7 млн работающих, что означает полный крах пенсионной системы.

В связи с тем, что солидарные пенсии не могут обеспечить нормальных выплат на заслуженном отдыхе, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что уже в 2023-2024 годах должны быть введены накопительные пенсии. Впрочем, для этого уже сейчас депутаты должны за этот закон проголосовать.

В первую очередь, проект будет реализован для педагогов, военных и медиков, то есть работников бюджетной сферы. В дальнейшем, возможно, его расширят и на других. Многие эксперты указывают, что если мы не хотим краха всей пенсионной системы, то нужно уже сейчас задуматься об изменениях в ней.