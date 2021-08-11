Украинцы в панике: многие не смогут выйти на пенсию вовремя

Недавно были приняты изменения в действующее пенсионное законодательство. Главной темой обсуждений после них стали новые правила, из-за которых те украинцы, у которых было меньше тридцати лет стажа, не смогут выйти на пенсию вовремя, а те, у кого не наберется и пятнадцати, и вовсе не получат заслуженных выплат от государства.





Кому следует насторожиться, и будут ли изменения в законе

По словам Марины Лазебной, министра социальной политики, наибольшее количество критики государственные органы получили именно из-за последнего пункта. Ведь под пятнадцатью годами подразумевается стаж официальной работы, и получается, что украинцы, которые некоторое время проработали неофициально, не смогут выйти на пенсию. Численность таких людей оценивается примерно в половину миллиона.

Как сообщила Марина Лазебная, законопроект на данный момент находится на экспертизе в международной организации труда, и планируется продвигать его и дальше. На данный момент он находится в стадии доработки, и раньше времени бояться не стоит.

Еще одна проблема будущих пенсионеров — это недобор стажа из-за того, что они заняты в неполной занятости. В нашей стране такая занятость достаточно распространена, ведь работодатели благодаря ей платят меньше налогов. Однако в перспективе такая неполная занятость может привести к тому, что стажа для пенсии будет недостаточно.

Как мы писали ранее, с июля были повышены минимальные пенсии. Это связано с тем, что, во-первых, на восемьдесят пять гривен был повышен прожиточный минимум. Если до первого июля он составлял 1769 гривен, то сейчас он уже будет составлять 1854 гривны. От прожиточного минимума отсчитываются различные выплаты, в том числе минимальная пенсия, которая ему идентична по закону. Следовательно, пенсия у всех, кто получает «минималку», также вырастет на восемьдесят пять гривен.