В Україні відключать мільйони смартфонів: працюватимуть тільки офіціали

Нещодавно Верховна Рада нашої країни оприлюднила чернетку законопроекту, який передбачає відключення нелегальних смартфонів. Працювати будуть тільки офіційні. Також це може привести до значного подорожчання смартфонів для українців, адже такий крок сильно вдарить по контрабанді гаджетів. Що ж робити українцям? Давайте розберемося.





Що зміниться за новим законом

Законопроект було прийнято за вимогами Міжнародного союзу електрозв’язку. Проблема з незаконним обігом смартфонів і планшетів стоїть дуже гостро, так що її необхідно вирішити. Згідно зі статистикою, 29% смартфонів тільки в 2019 році потрапили в нашу країну контрабандним шляхом. Їхня сумарна вартість складає майже вісімсот мільйонів доларів. При цьому зростає навіть преміальний сегмент.

Реалізовуватися даний механізм буде через коди IMEI, які присвоюються мобільним телефонам. Буде створено загальну базу цих кодів, і при ввезені за неофіційними каналами умовного айфона він буде автоматично відключатися, так як його IMEI не буде в базі.

Серйозною проблемою також є «сірі» телефони, або «клони», у яких ці коди однакові з іншими пристроями. Таких смартфонів в нашій країні кілька сотень тисяч. Всі вони, як запевняють експерти, які беруть участь в розробці законопроекту, продовжать свою роботу. Нікому не потрібно буде кудись йти і щось реєструвати. Проблема з сірими трубками з часом зникне сама собою, тому що нових смартфонів з однаковими номерами з’являтися не буде, а старі зникнуть протягом декількох років через моральне і фізичне старіння.

Якщо ви хочете перевірити IMEI свого смартфона, наберіть просту комбінацію *#06#, і заводський номер з п’ятнадцяти цифр з’явиться на екрані. Якщо у вашого смартфона дві SIM-карти, то і комбінацій буде дві. Якщо ваш смартфон «білий», то код на упаковці і на пристрої має збігатися.