Українці в паніці: багато хто не зможе вийти на пенсію вчасно

Нещодавно були прийняті зміни до чинного пенсійного законодавства. Головною темою обговорень після них стали нові правила, через які ті українці, у яких було менше тридцяти років стажу, не зможуть вийти на пенсію вчасно, а ті, у кого не набереться і п’ятнадцяти, і зовсім не отримають заслужених виплат від держави.





Кому слід насторожитися і що робити

За словами Марини Лазебної, міністра соціальної політики, найбільшу кількість критики державні органи отримали саме через останній пункт. Адже під п’ятнадцятьма роками мається на увазі стаж офіційної роботи, і виходить, що українці, які деякий час пропрацювали неофіційно, не зможуть вийти на пенсію. Чисельність таких людей оцінюється приблизно в половину мільйона.

Як повідомила Марина Лазебна, законопроект на даний момент знаходиться на експертизі в міжнародній організації праці, і планується просувати його і далі. На даний момент він знаходиться в стадії доопрацювання, і завчасно боятися не варто.

Ще одна проблема майбутніх пенсіонерів – це недобір стажу через те, що вони зайняті в неповній зайнятості. У нашій країні така зайнятість досить поширена, адже роботодавці завдяки їй платять менше податків. Однак в перспективі така неповна зайнятість може привести до того, що стажу для пенсії буде недостатньо.

Як ми писали раніше, з липня були підвищені мінімальні пенсії. Це пов’язано з тим, що, по-перше, на вісімдесят п’ять гривень був підвищений прожитковий мінімум. Якщо до першого липня він становив 1769 гривень, то зараз він вже буде становити 1854 гривні. Від прожиткового мінімуму відраховуються різні виплати, в тому числі мінімальна пенсія, яка йому ідентична за законом. Отже, пенсія у всіх, хто отримує «мінімалку», також зросте на вісімдесят п’ять гривень.