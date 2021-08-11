На українців беруть кредити онлайн: МВС розкрило потужну схему

МВС нарешті розібралося з недавнім скандалом, про який ми вже писали. На українку оформили кредит через додаток «Дія», про що вона дізналася тільки після того, як її почали тероризувати колекторські агентства. Нещодавно представники Міністерства розкрили потужну схему обману українців, що дозволяла брати на них кредити онлайн без їх відома.





Нова злочинна схема

Як з’ясували правоохоронці, злочинниця проживала в Дніпропетровській області. Вона використовувала уразливості в програмному забезпеченні, щоб отримати доступ до конфіденційних даних. Після цього вона оформляла на громадян кредити в режимі онлайн. Всього їй вдалося обдурити близько сорока українців на суму близько трьохсот тисяч гривень.

За допомогою підбору пароля, відомого у відповідних колах як «брутфорс», злочинниця отримала доступ до електронної пошти жертви. Там зберігалися особисті фото та копії документів, за допомогою яких вона змогла увійти в додаток «Дія», а потім – і оформити кредит в мікрокредитній організації. А жертва потім дивувалася, яким чином на неї оформили кредит, якщо вона навіть не реєструвалася в додатку!

Експерти пропонують тим, хто побоюється подібної долі, по-перше, заборонити віддалену заміну SIM-карти мобільного оператора або ж повністю перейти на контрактне обслуговування, а також підключити двофакторну аутентифікацію. Як показує практика, вона досить ефективна проти подібних стратегій шахрайства, адже злочинцям тепер потрібно буде набагато більше дій, щоб отримати доступ до ваших файлів і даних.

Як ми писали раніше, також злочинці винайшли новий метод шахрайства з опитуваннями. Вони розміщують посилання на сайти, де нібито можна пройти їх і отримати гроші за це. На тих же сторінках є фейковиій коментарі від людей, які нібито успішно пройшли опитування і отримали гроші. Зрозуміло, насправді пишуть їх або боти, або самі ж шахраї. Після того, як ви пройдете опитування, вам запропонують ввести дані банківської картки, нібито для оплати комісії. Нескладно здогадатися, що шахраї таким чином отримують доступ до даних вашої банківської карти. З грошима на рахунку, зрозуміло, можна попрощатися.