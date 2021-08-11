На украинцев берут кредиты прямо онлайн: МВД вскрыло мощную схему

МВД наконец-то разобралось с недавним скандалом, о котором мы уже писали. На украинку оформили кредит через приложение «Дія», о чем она узнала только после того, как ее начали терроризировать коллекторские агенства. Недавно представители Министерства вскрыли мощную схему обмана украинцев, позволявшую брать на них кредиты онлайн без их ведома.





Новая преступная схема

Как выяснили правоохранители, преступница проживала в Днепропетровской области. Она использовала уязвимости в программном обеспечении, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. После этого она оформляла на граждан кредиты в режиме онлайн. Всего ей удалось обмануть порядка сорока украинцев на сумму около трехсот тысяч гривен.

С помощью подбора пароля, называемого в соответствующих кругах «брутфорс», преступница получила доступ к электронной почте жертвы. Там хранились личные фото и копии документов, с помощью которых она смогла войти в приложение «Дія», а затем — и оформить кредит в микрокредитном агентстве. А жертва потом недоумевала, каким образом на нее оформили кредит, если она даже не регистрировалась в приложении!

Эксперты предлагают тем, кто опасается подобной участи, во-первых, запретить отдаленную замену SIM-карты мобильного оператора или же полностью перейти на контрактное обслуживание, а также подключить двухфакторную аутентификацию. Как показывает практика, она достаточно эффективна против подобных стратегий мошенничества, ведь преступникам теперь нужно будет намного больше действий, чтобы получить доступ к вашим файлам и данным.

Как мы писали ранее, также преступники изобрели новый метод мошенничества с опросами. Они размещают ссылки на сайты, где якобы можно пройти их и получить деньги за это. На тех же страницах есть фейковые комментарии от людей, которые якобы успешно прошли опрос и получили деньги. Разумеется, на самом деле пишут их либо боты, либо сами же мошенники. После того, как вы пройдете опрос, вам предложат ввести данные банковской карты, якобы для оплаты комиссии. Несложно догадаться, что мошенники таким образом получают доступ к данным вашей банковской карты. С деньгами на счету, разумеется, можно попрощаться.