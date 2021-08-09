«ПриватБанк» массово закрывает банковские отделения

Как мы писали несколько месяцев назад, в Украине продолжаются массовые закрытия банковских отделений. За прошедшее время ситуация никак не изменилась. Банки по-прежнему продолжают закрывать свои отделения, причем порой даже единственные в отдельных населенных пунктах. Особенно много отделений закрыл Приватбанк.





Какие банки закрывают отделения

Как мы уже говорили, лидером по закрытию отделений является ПриватБанк. На данный момент он закрыл сто сорок три отделения, сократив, таким образом, их количество до 1574. На втором месте другой крупный государственный банк — Ощадбанк, который ликвидировал девяносто четыре отделения, и у него осталось всего 1743. Банки поменьше тоже закрывают свои отделения. К примеру, «Альфа-Банк» закрыл пятнадцать отделений, Укрсиббанк — двенадцать, Укргазбанк — семь.

В свою очередь, некоторые банки, наоборот, открывают отделения в разных регионах нашей страны. К примеру, ПУМБ открыл двенадцать отделений, и теперь их у него стало двести тридцать шесть. Семь отделений открыл Первый инвестиционный банк, на данный момент у него их тридцать три. Наконец, четыре отделения открыл Укрбудинвестбанк, сейчас у него пятьдесят два отделения.

По состоянию на данный момент больше всего отделений у Ощадбанка, на втором месте — ПриватБанк. Также в пятерку лидеров по количеству отделений входят Райффайзен банк Аваль, у которого триста девяносто шесть отделений, Укргазбанк с двумястами шестьюдесятью девятью и Укрсиббанк с двумястами шестьюдесятью.

Всего на данный момент в Украине осталось не больше семи тысяч отделений различных банков. Причины закрытия простые — в первую очередь, это диджитализация банковской отрасли, все меньше людей действительно пользуются услугами отделений. В то же время, многие, особенно пенсионеры, предпочитают по-прежнему посещать отделения лично, и именно эта категория населения больше всего страдает от закрытия отделений.