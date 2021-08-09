Обнаружена редкая копейка, за которую легко можно получить больше 10 тысяч гривен

Вопреки стереотипам, не только старинные монеты могут стоить очень дорого. Нумизматы порой готовы отдать крупные суммы даже за некоторые современные копейки, о чем свидетельствуют, к примеру, данные сайта Violity. Изучая его, мы обнаружили, что есть украинские монеты, за которые можно получить десять тысяч гривен и даже больше!





Как выглядят самые дорогие украинские монеты

Существуют украинские современные копейки, которые коллекционеры готовы приобрести за сумму, которая значительно превышает номинал. Так, пятнадцать копеек выпуска 1992 года были готовы купить за двадцать одну тысячу гривен. Десять копеек того же года выпуска были проданы за двенадцать с половиной тысяч гривен. Впрочем, это не совсем обычные копейки.

15 копеек 1992 года изготовлены из магнитной стали, покрытой латунью, и выделяются наличием четырех «ягодок» и особым проемом. Это одна из первых монет независимой Украины. Что касается десяти копеек образца 1992 года, то они изготовлены нестандартной заготовкой — двумя соударяющимися молоточками, которые и обеспечили копейке уникальную форму.

Впрочем, далеко не только за эти монеты нумизматы готовы платить достаточно крупные деньги. Как правило, ценятся те деньги, которые изготовлены из редкого материала, отчеканены по какому-либо случаю или же просто несут на себе нестандартный производственный брак. Так, за десять копеек образца 2008 года, несущие своеобразный брак, коллекционеры на торге crafta.ua готовы заплатить двести пятьдесят тысяч гривен. Это, пожалуй, самая дорогая украинская копейка.

Интересно, что коллекционеры порой готовы купить даже фальшивые деньги. Так, фальшивые пятьдесят копеек могут быть проданы за тысячу или две тысячи гривен. Это объясняется тем, что монеты подделывают очень редко, ведь такая работа почти не окупается. Кажется, «авторы» данной копейки действовали исключительно из любви к искусству.