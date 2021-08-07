Украинцам рассказали, как вернуть за газ почти 10 тысяч

Согласно текущим планам украинского правительства, к 2023 году у всех должны быть индивидуальные счетчики за газ. К сожалению, далеко не все компании ставят их за свой счет. Вы можете воспользоваться этим и отсудить около десяти тысяч гривен, если уже потратили их на установку счетчика. Как же это сделать, и каковы шансы на успех?





Возвращаем себе деньги за счетчик

В соответствии с нынешним законодательством и его нормами, газовые компании обязаны устанавливать индивидуальные счетчики за собственный счет. К сожалению, они нашли «лайфхак», как снять с себя данную обязанность и переложить ее на плечи простых украинцев. Газовики либо умалчивают об этом и просто требуют от граждан оплачивать установку счетчиков из своего кармана, либо сообщают, что компенсацию они обязаны выплатить, но Кабмин якобы «не установил порядок выплат».

Украинцам следует знать свои права, сообщают эксперты. Никакой особый порядок возвращения средств не нужен, и отсутствие постановления Кабинета министров не является препятствием для начисления выплат. Компания либо ставит счетчик за свой счет, либо возвращает вам деньги за него — сэкономить на украинцах не получится. Если же она пытается это сделать, вы имеете полное право обратиться в суд.

Вопреки устоявшемуся у многих наших соотечественников стереотипу, судебные органы часто становятся на сторону потребителей, а не газовиков, в этом вопросе. Так, в январе текущего года произошло крупное дело, в ходе которого Днепровский апелляционный суд вынес постановление с требованием компании «Криворожгаз» компенсировать украинцу деньги за установку счетчика. Апелляционная жалоба газовиков была оставлена без рассмотрения.

Всегда следует помнить, что за свои права необходимо бороться в любой ситуации. Именно на этом строится гражданское общество. Вряд ли у большого количества наших соотечественников есть лишние десять тысяч гривен, так что данный вопрос, без сомнения, является для них актуальным.