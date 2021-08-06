Частині українців доведеться витратити ще 8000 гривень на газ: без приладу його відключать

З 2023 року українцям, у яких немає індивідуальних газових лічильників, відімкнуть газопостачання. Саме таку інформацію нещодавно оприлюднили у Міністерстві енергетики. Стосується санкція у більшості своїй домогосподарств, які використовують «блакитне паливо» лише для приготування їжі. А їх в країні наразі нараховується близько 2,15 млн. Яким же чином у міністерстві пропонують вирішити проблему відсутності приладів? Невже громадянам доведеться встановлювати вартісний лічильник за свій кошт?





Українське законодавство загалом передбачає безкоштовне встановлення газових лічильників. Однак у державному бюджеті такі витрати не передбачені. Певний об’єм коштів на такі цілі формується у компаній-газопостачальників із доходів за надання послуг. Проте суми цієї вистачить лише на невелику частину осель без лічильників. Звісно громадяни можуть встановити пристрій обліку і за власні гроші. Та механізму наступної компенсації споживачам таких витрат в Україні досі немає.

Хто повинен встановити лічильник?

Першочергово відповідальність за встановлення лічильника покладається на газові компанії. Для цього вони повинні використовувати кошти, які населення сплачує за транспортування газу. Проте придбати та встановити таку кількість лічильників при актуальних тарифах нереально. Щоб виконати поставлене Міненергетики завдання до 2023 року, компаніям потрібно збільшити ставку за транспортування ресурсу у 4-5 разів.

Наприклад, у 2021 році у тарифи столичної компанії «Київгаз» було закладено витрати на лічильники у сумі 182,62 млн грн. Навіть якщо взяти в розрахунок мінімальну вартість лічильника 4 тис. грн (ціна коливається від 4 до 8 тис. грн), обладнати ними коштом газопостачальника вийде лише 45 655 квартир. Тоді як у Києві встановити окремий пристрій обліку необхідно аж у 70% домогосподарств.

Що буде, якщо встановити пристрій за свій кошт?

По-перше, придбання лічильника багатьом громадянам просто не вигідне. Вони можуть і далі сплачувати за газ по встановленій нормі 3,28 кубометра на домогосподарство, що фактично відповідає всього 25 грн в місяць.

Принести користь індивідуальний пристрій обліку може лише українцям які зараз платять за газ по загальнобудинковому лічильнику. Адже для них середня по будинку кількість використаних «кубів» часто виходить вищою, ніж індивідуальне споживання.

Встановивши за свій кошт окремий лічильник, таке домогосподарство зможе окупити його вартість коштом економії приблизно протягом 6 років. Та в такому випадку споживач може також вимагати у свого газопостачальника компенсацію вартості пристрою у судовому порядку.