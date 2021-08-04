Это ваш день: назван знак Зодиака, которому сказочно повезет сегодня

Сегодняшний день обещает быть для некоторых украинцев очень спокойным и легким, а для других — наоборот, крайне напряженным. Все зависит, разумеется, от различных жизненных обстоятельств, но большую роль играют также и знаки Зодиака, под которыми вы родились. Каким же знакам сказочно повезет, а каким — совсем наоборот?





«Небесная разведка»: какие знаки Зодиака ждет успех, а кому следует быть готовым к неудачам

В первую очередь этот день будет благоприятным для Раков. Звезды выстроились очень удачно для этого знака Зодиака, причем во всех аспектах — повезти может как на личном фронте, так и, например, в сфере финансов. Главное, что от вас требуется – «брать быка за рога»: если видите заманчивую возможность, обязательно ей воспользуйтесь, ведь она может в скором времени исчезнуть, или ею воспользуются другие люди!

Также достаточно удачным этот день будет для Дев. Этот знак Зодиака может получить неожиданное приятное известие. Как вариант — сделать приятную находку, например, найти на улице деньги или даже выиграть в лотерею. Тем не менее, не стоит бросаться в авантюры очертя голову — Вселенная не любит, когда люди «наглеют» и начинают злоупотреблять доверием Госпожи Удачи. Сначала все взвесьте и обдумайте.

А вот кому стоит в этот день быть осторожнее, так это Водолеям. Вы можете получить какое-то неприятное известие, или же потерпеть неудачу в своих планах. Помните об этом и будьте готовы к возможным расстройствам. Помните также и о том, что никогда нельзя сдаваться и «вешать нос». Просто сделайте выводы и живите дальше. Возможно, что сегодняшние неудачи помогут вам усвоить какой-то важный жизненный урок. Судьба никому не дает больше испытаний, чем он может выдержать.