Новини

«Купаться невозможно»: украинцы жалуются на нашествие медуз

04.08.2021
1 хвилина на прочитання

Азовское море, в котором ранее медузы почти не водились, в последние годы прямо-таки страдает от их нашествия. Многие жаловались на то, что медуз было много в прошлом году, и надеялись, что в этом их станет меньше. Их надеждам не суждено было оправдаться.


Нашествие медуз

Одним из курортов, наиболее сильно пострадавших от нашествия медуз, стал Бердянск. На видео и фото, снятых отдыхающими в этом городе, видно, что они полностью покрывают побережье, а все море превратилось в кисель. Многие туристы, разочарованные, уезжают намного раньше, чем планировали, и не советуют друзьям и знакомым приезжать на Азовское море. Из-за этого туристическая сфера несет колоссальные убытки.

Новини по темі

Отношение к медузам у большинства, конечно, крайне негативное. Некоторые сообщают, что море — нормальная среда обитания для этой живности, и ее нельзя трогать, однако любой местный житель подтвердит: ранее медуз здесь не было. Экологи также отмечают, что медузы вызывают сильное органическое загрязнение, а также лишают кормовой базы ценных промысловых рыб.

Следует также помнить, что ожоги медуз не только крайне неприятны, но еще и могут стать причиной серьезных заболеваний и даже смерти человека. Бороться с медузами можно различными методами, например, с помощью специальных сетей, которые не дают им заплывать на территории пляжей, где купается большинство людей.

Одной из причин нашествия медуз эксперты называют потепление и очень мягкие зимы, а также тяжелую экологическую ситуацию в Черном море. Из-за этого они расплодились там и заплывают в Азовское море через Керченский пролив. Не имея естественных врагов в нашей акватории, они интенсивно размножаются.

Как правило, медузы замерзают зимой, если вода в море достаточно холодная. Тем не менее, сейчас зима была достаточно теплой, и медузы не вымерли, а сумели размножиться. Это также привело к увеличению их количества.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


04.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

«Купатися неможливо»: українці скаржаться на навалу медуз

04.08.2021

Составлен ТОП самых ответственных знаков зодиака

04.08.2021

За неофіційну зарплату будуть штрафувати на 180 тисяч гривень

04.08.2021

Київстар зробив щедрий подарунок мільйонам своїх абонентів

03.08.2021
Back to top button