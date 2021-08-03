«Купаться невозможно»: украинцы жалуются на нашествие медуз

Азовское море, в котором ранее медузы почти не водились, в последние годы прямо-таки страдает от их нашествия. Многие жаловались на то, что медуз было много в прошлом году, и надеялись, что в этом их станет меньше. Их надеждам не суждено было оправдаться.





Нашествие медуз

Одним из курортов, наиболее сильно пострадавших от нашествия медуз, стал Бердянск. На видео и фото, снятых отдыхающими в этом городе, видно, что они полностью покрывают побережье, а все море превратилось в кисель. Многие туристы, разочарованные, уезжают намного раньше, чем планировали, и не советуют друзьям и знакомым приезжать на Азовское море. Из-за этого туристическая сфера несет колоссальные убытки.

Отношение к медузам у большинства, конечно, крайне негативное. Некоторые сообщают, что море — нормальная среда обитания для этой живности, и ее нельзя трогать, однако любой местный житель подтвердит: ранее медуз здесь не было. Экологи также отмечают, что медузы вызывают сильное органическое загрязнение, а также лишают кормовой базы ценных промысловых рыб.

Следует также помнить, что ожоги медуз не только крайне неприятны, но еще и могут стать причиной серьезных заболеваний и даже смерти человека. Бороться с медузами можно различными методами, например, с помощью специальных сетей, которые не дают им заплывать на территории пляжей, где купается большинство людей.

Одной из причин нашествия медуз эксперты называют потепление и очень мягкие зимы, а также тяжелую экологическую ситуацию в Черном море. Из-за этого они расплодились там и заплывают в Азовское море через Керченский пролив. Не имея естественных врагов в нашей акватории, они интенсивно размножаются.

Как правило, медузы замерзают зимой, если вода в море достаточно холодная. Тем не менее, сейчас зима была достаточно теплой, и медузы не вымерли, а сумели размножиться. Это также привело к увеличению их количества.