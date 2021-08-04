За неофициальную зарплату будут штрафовать на 180 тысяч гривен

Как сообщает Налоговая служба Украины, бюджет нашей страны продолжает недополучать деньги в связи с «чёрными» зарплатами, которые рабочие получают в конвертах без какого-либо налогообложения. В связи с этим было принято решение ужесточить наказания за неофициальные зарплаты. В частности, теперь за это будут очень серьезно штрафовать.





Как и кого будут штрафовать за зарплаты в конвертах

Налоговая служба Украины проводит масштабные проверки с целью установить, какие работники работают неофициально. Особо отмечается, что это запрещено законом, ведь если человек неофициально работает, то государство не получает налогов с него. Вредно это и для самого сотрудника. Неофициальная зарплата не идет в стаж, который необходим для того, чтобы получать пенсию.

Согласно результатам проверок, на каждом третьем предприятии были обнаружены нарушения — черные либо же «серые» зарплаты, где официальные выплаты сочетаются с неофициальными премиями. За каждого неофициально устроенного сотрудника работодатели обязаны заплатить штраф в размере шестьдесят тысяч гривен.

Повторное нарушение чревато втрое большим штрафом, в размере ста восьмидесяти тысяч гривен за каждого неофициально устроенного. Отметим, что данная сумма является максимальной, то есть не растет после каждой следующей проверки. Впрочем, она все еще крайне значительна для мелких предпринимателей, которые часто и злоупотребляют подобными зарплатами.

В этом году будет проведено гораздо больше проверок, чем раньше. Так, в прошлом году было совершено 10 429 рейдов. В текущем ожидается проверить 21 150 предприятий. Выросла также доля работодателей, у которых находят нарушения. Если в прошлом году она составляла двадцать восемь процентов, то в текущем нарушения были обнаружены у тридцати одного процента. С начала текущего года были выписаны штрафы на общую сумму в 99 миллионов 400 тысяч гривен, из них 23 миллиона 100 тысяч уже уплачены.