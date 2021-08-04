Множте на 2: в Україні значно виростуть суми в платіжках за світло

Підвищення цін на електроенергію – єдиний спосіб витягнути з багатомільярдної боргової ями енергопідприємства України. Однак український уряд ніяк не вирішить, яку саме модель ПСО (положення про спецобов’язки) варто запровадити для населення, відкладаючи подорожчання вже втретє за останні кілька місяців. Наразі заповітну дату зміни цін на світло перенесли на 1 вересня поточного року. То які ж сюрпризи чекатимуть нас у платіжках на початку осіннього сезону? Розбираємося у ситуації.





Які є варіанти подорожчання

Наразі Міненерго пропонує Кабінету міністрів дві моделі тарифікації. Обидва варіанти підвищення цін є диференційованими, тобто вартість ресурсу у кожному з них залежить від обсягів споживання електрики тим чи іншим домогосподарством.

За першим варіантом користувачі, які споживають до 100 кВт*год за місяць, будуть платити по 1,2 грн за одиницю енергії. Витрати ресурсу у межах від 100 до 500 кВт*год оплачуватимуться за ставкою 2,4 грн за кіловат. Понад 500 кВт*год рахуватимуть за тарифом 3,5 грн.

За другим варіантом розподіл цін буде майже таким самим. Єдина відмінність полягає у наявності ще однієї споживчої категорії від 100 до 200 кВт*год на місяць. Для таких користувачів ціна електроенергії не зміниться, тобто залишиться на рівні 1,68 грн за кіловат.

Мінуси стратегій здорожчання

Звісно кожна із цих стратегій має певні недоліки. Перший варіант ПСО знизить ціну для користувачів, яким вистачає 100 кВТ*год на місяць. Тобто по суті держава піде на зустріч пільговим категоріям. Однак платіжки понад 60% українців при цьому потяжчають у 1,5-2 рази.

Для другого ж варіанту тарифної сітки існують інші ризики. Зокрема експерти у галузі ЖКГ побоюються збільшення випадків маніпуляцій із показниками лічильників. Адже чим більше категорій споживання, тим більшою буде для громадян спокуса обдурити державу на кілька кіловатів та потрапити у значно дешевшу тарифну групу.

Забули про електроопалення

Окрім того, жодна із моделей ПСО не бере у розрахунок громадян, які використовують електрику для опалення своїх домівок. А таких домогосподарств в Україні зараз вже понад 400 тисяч. Їх об’єми споживання у зимовий період доходять часом до 1500-2000 кВт*год за місяць. Тож навіть страшно уявити, які суми вони можуть побачити незабаром у своїх платіжках.

З огляду на очевидні недоліки обох моделей, запропонованих Міненерго, не дивно, що уряд досі не може прийняти остаточного рішення. Та з іншого боку, вдовольнити всіх все одно не вдасться. Тим часом собівартість електрики вже сягнула 3 грн за кіловат, при тарифах для населення 1,68 грн. А це означає, що з кожним днем енергетичний ринок країни все глибше грузне у боргах.