Як легко і просто фотографувати зоряне небо на смартфон

Камера в смартфонах вже давно стала незамінним інструментом. Сучасні датчики дають можливість не тільки робити звичайні фото, але і “грати” з великою кількістю налаштувань і режимів.





Особливо виділяється в смартфонах режим “Профі” (про, професійний – назв йому маса): тонке детальне налаштування – його головна перевага.

Незважаючи на те, що такий режим працює тільки з витримкою, фокусною відстанню, ISO і балансом білого, всі ці змінні можна міняти і комбінувати. Про кожен параметр ми розповімо докладніше в окремій статті, а в цій статті коротко пояснимо вам навіщо, чому і для чого.

Три основних параметри при детальному налаштуванні камери для знімка – витримка, ISO і баланс білого. Долю третього параметра смартфон може вирішувати самостійно, а ось доля двох інших – в руках користувача.

Витримка дозволяє визначити час, протягом якого світло буде надходити на матрицю сенсора. Чим більше показник витримки в секундах, тим більше світла зможе потрапити на матрицю.

ISO визначає кількість світла, яке отримає знімок. Можна сказати і по-іншому: ISO контролює, наскільки чутливим до світла буде матриця. Високі значення свідчать про вищу швидкість, низькі – про низьку світлочутливість.

Баланс білого визначає температуру знімка. Як ми писали вище, він може автоматично підлаштовуватися під умови зйомки, але і у користувача є можливість змінювати його.

Досить теорії – перейдемо до практики. Творити чудо ми будемо за допомогою більш-менш “свіжої” моделі смартфона і кількох хвилин часу. Випробуємо смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, але ті ж операції можна провести і на багатьох інших смартфонах.

Налаштовувати режим “Профі” слід виходячи з логіки: якщо ми хочемо отримати фото зірок, то нам потрібно витягнути якомога більше світла з темної сцени. При цьому ми повинні дотримуватися концентрації: варто трохи переборщити, і на виході ми отримаємо пересвічений знімок.

Але, в ситуації із зірками, пересвічення домогтися важко. Ось такий знімок ями змогли отримати при значеннях витримки в 32 секунди і ISO 3200:

Витримка 32 секунди, ISO 3200

Варто трохи підредагувати значення (витримка 16 секунд, ISO 1600), як тут же виходить не менше симпатичне, але більш темне фото:

Витримка 16 секунд, ISO 1600

А ось при недостатній світлочутливості, об’єкти – в нашому випадку зірки – виходять змазаними. Все більше, ніж логічно.

Витримка 16 секунд, ISO 800

Для кожного фото зберігається інформація про параметри, які ставив користувач. Це зручно і допомагає відстежити різницю в результатах при зміні витримки і ISO:

Смартфон під час фотографування повинен бути нерухомий, інакше всі фото просто будуть розмитими.

Для цього навіть не потрібен штатив: ми використовували звичайний стілець і банку. Банка знадобилася нам для того, щоб покласти на неї смартфон і підібратися до нього знизу для натискання на кнопку затвора. Ось таким нехитрим способом і виходять шедеври.

Крім жартів, результат зачаровує. Намагайтеся і знаходьте нові застосування для фотографії.