Сотовый оператор Vodafone запустил потрясающий тарифный план со множеством возможностей

Мобильный оператор Vodafone запустил тарифный план с огромным количеством возможностей. Он позволяет получить огромное количество услуг за сравнительно небольшую цену. Что же это за тариф?





Каковы условия тарифного плана?

В данном тарифном плане абонентская плата составляет всего сто гривен в месяц. Что можно получить за эти деньги? Как правило, обычные тарифные планы предлагают только необходимый минимум услуг. Однако новый тариф ломает этот стереотип. Вот что вы можете в нем получить:

Двадцать гигабайтов мобильного интернета.

Семьсот минут звонков на все украинские номера. Это можно обменять на полный безлимит звонков внутри сети Vodafone и триста минут звонков на другие сети.

Полностью бесплатная подписка YouTube Premium вместе с Video Pass сроком на три месяца.

Подписка YouTube Premium, позволяет не только просматривать видео без рекламы и прочих раздражающих вещей. Она также позволяет на протяжении трех месяцев пользоваться услугой Vodafone Video PASS, которая позволяет безлимитно использовать целый ряд приложений, таких как YouTube, Megogo, Netflix, Shazam и другие. Гигабайты за пользование данными сервисами списываться не будут.

Название у тарифного плана очень простое — Vodafone SuperNet Turbo. Чтобы подключить его, вам необходимо посетить официальный сайт мобильного оператора. К сожалению, данный тариф является региональным, и его область действия ограничена, так что ее необходимо уточнить на сайте.

Как мы писали ранее, Vodafone запустил услугу, которая крайне актуальна для всех, кто путешествует за границей. Она позволяет вам застраховаться за границей на сумму в тридцать тысяч евро. В страховку входят «скорая помощь», оказание стационарной помощи в медицинских учреждениях, оплата лекарств, необходимых для неотложного лечения, транспортировка и даже стоматологическая помощь. Стоимость такой услуги составляет от двадцати пяти гривен в день, в зависимости от страны, в которой вы находитесь.