Стал известен способ меньше платить за газ в Украине

Недавно стало известно, как платить за газ в нашей стране гораздо меньше даже с учетом того, что голубое топливо порядком подорожало. Отметим, что все абсолютно легально — никаких отматываемых счетчиков и тому подобного!





Как экономить на платежках?

Недавно «Нафтогаз» ввел скидки для тех, кто будет платить за газ на десять дней раньше. Они начнут действовать уже с августа. Если оплатить до пятнадцатого числа, то скидка составит порядка одного процента. Оплатить можно через личный кабинет или с помощью чат-бота. Это немного, но все-таки, как говорится, «копейка гривну бережет».

Также есть и другой способ сэкономить на газе. Он связан с тем, что в «Нафтогазе» недавно было принято решение отменить месячный тариф за газ. Причина в том, что цены на голубое топливо очень сильно возросли, и такое предложение стало невыгодным. Можно оплачивать не по месячному, а по годовому тарифу, всего семь гривен и девяносто копеек за кубометр.

Следует отметить, что в августе прошлого года были введены рыночные условия формирования цены за газ для населения. Именно после этого цены были порядком повышены и сейчас могут доходить вплоть до пятнадцати гривен и пятидесяти копеек за кубический метр. Начиная с первого мая большинство украинских потребителей уже были переведены на годовые тарифы именно в связи с этим. Динамика цен выглядит таким образом:

август – 15,3 гривен за кубический метр.

Июль – 13 гривен за кубический метр.

июнь – 12,1 гривен за кубический метр.

май – 9,4 гривен за кубический метр.

Несложно заметить, что цены растут даже несмотря на то, что сейчас лето, а какими они станут зимой, жутковато даже представить. Поэтому каждому украинцу следует задуматься о способах сэкономить на голубом топливе!