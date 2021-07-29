Сотовый оператор «Киевстар» запустил лучший тарифный план, которому нет равных

Мобильный оператор «Киевстар» продолжает радовать украинцев своими дешевыми тарифами. Недавно он запустил лучший тарифный план, который позволит вам оплатить за один раз сразу две услуги. Самое главное — что это гораздо выгоднее, чем просто платить за это по отдельности!





Достоинства нового тарифного плана

Данный тарифный план включает все услуги, которые могут понадобиться абоненту «Киевстар», и даже больше. Давайте детально посмотрим, что вы будете получать в его рамках:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Однако на этом предложение не ограничивается, ведь в нем вы также будете получать вторую услугу, а именно — полностью безлимитный домашний интернет. Все это — за обычную для подобного тарифного плана тарифную плату в двести пятьдесят гривен в месяц. При этом в первые три месяца пользования услугами вы будете получать неплохую скидку в размере пятидесяти гривен.

Тарифный план носит простое название «Всё вместе Выгодный». Подключить его совсем не сложно. Достаточно просто позвонить по короткому номеру 477*1, после чего следовать автоматическим инструкциям оператора, которые он вам предоставит, или же вы можете просто воспользоваться для смены тарифа специальным приложением для смартфонов «Мой Киевстар».

Как мы писали ранее, с первого августа будет полностью прекращено предоставление услуги «Киевстар Футбол». Все пользователи, которые оплатили подписку наперед, получат компенсацию за те дни, в течение которых не смогут использовать услугу. Тем, кто все еще хочет смотреть футбольные, а также другие спортивные матчи, можно просто скачать приложение «Киевстар ТВ», в котором можно смотреть трансляции двухсот семидесяти телеканалов, в том числе спортивных.