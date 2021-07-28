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Ці додатки потрібно терміново видалити, якщо у вас Android

Шахраї можуть скористатися ними, щоб вкрасти гроші і прочитати всі ваші повідомлення.

28.07.2021
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Про знахідку шкідливої програми Joker в ряді сервісів повідомила компанія ZScaler. Ця програма є небезпечною тим, що може підписувати користувачів Android на дорогі платні підписки проти їх волі. Вона також дозволяє зловмисникам красти особисті дані користувачів, списки контактів, інформацію про пристрій, повідомлення, а ще здійснювати телефонні дзвінки і багато іншого.


Список небезпечних додатків:

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  • Free Affluent Message;
  • PDF Photo Scanner;
  • Delux Keyboard;
  • Comply QR Scanner;
  • PDF Converter Scanner;
  • Font Style Keyboard;
  • Translate Free;
  • Saying Message;
  • Private Message;
  • Read Scanner;
  • Print Scanner.

Так виглядають їхні логотипи:

Якщо один з них встановлено у вас, видаліть його негайно. 

Google вже видалила додатки з GooglePlay , але люди, які раніше завантажили їх на свої пристрої, як і раніше схильні до ризику. У компанії немає можливості видаляти додатки, які вже були встановлені на окремі смартфони. Якщо один з перерахованих додатків є у вас, негайно видаліть його. 

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28.07.2021
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