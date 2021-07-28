Ці додатки потрібно терміново видалити, якщо у вас Android
Шахраї можуть скористатися ними, щоб вкрасти гроші і прочитати всі ваші повідомлення.
Про знахідку шкідливої програми Joker в ряді сервісів повідомила компанія ZScaler. Ця програма є небезпечною тим, що може підписувати користувачів Android на дорогі платні підписки проти їх волі. Вона також дозволяє зловмисникам красти особисті дані користувачів, списки контактів, інформацію про пристрій, повідомлення, а ще здійснювати телефонні дзвінки і багато іншого.
Список небезпечних додатків:
- Free Affluent Message;
- PDF Photo Scanner;
- Delux Keyboard;
- Comply QR Scanner;
- PDF Converter Scanner;
- Font Style Keyboard;
- Translate Free;
- Saying Message;
- Private Message;
- Read Scanner;
- Print Scanner.
Так виглядають їхні логотипи:
Якщо один з них встановлено у вас, видаліть його негайно.
Google вже видалила додатки з GooglePlay , але люди, які раніше завантажили їх на свої пристрої, як і раніше схильні до ризику. У компанії немає можливості видаляти додатки, які вже були встановлені на окремі смартфони. Якщо один з перерахованих додатків є у вас, негайно видаліть його.
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