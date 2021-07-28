Ці додатки потрібно терміново видалити, якщо у вас Android

Так виглядають їхні логотипи:

Google вже видалила додатки з GooglePlay , але люди, які раніше завантажили їх на свої пристрої, як і раніше схильні до ризику. У компанії немає можливості видаляти додатки, які вже були встановлені на окремі смартфони. Якщо один з перерахованих додатків є у вас, негайно видаліть його.