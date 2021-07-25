Украинцы в ужасе: банкоматы выдают фальшивые купюры

Все чаще появляются слухи о том, что банкоматы могут выдавать фальшивые купюры. Это кажется очень неприятным и крайне нежелательным, хотя бы уже потому, что фальшивка — это потеря денег, ведь вы не сможете расплатиться ею в супермаркете или любом другом магазине, где есть проверка денег. Есть и другая проблема: если у вас будут две или больше фальшивых купюр, вы попадаете под подозрение в их сбыте. Правда ли, что банкомат может выдать фальшивку?





Насколько банкоматы безопасны?

Традиционно считалось, что чаще всего фальшивые купюры сбывают в ларьках и на рынках, и, следовательно, получить их вы можете именно там — вам выдадут их на сдачу. Банкоматы же, напротив, считаются безопасными. Однвко сейчас в сети начали появляться новости о том, что терминалы и банкоматы принимают фальшивку и могут ее, наоборот, выдавать.

Следует отметить, что панику подстегивают сами производители фальшивых денег. Вопреки устоявшемуся стереотипу, они вовсе не печатают деньги у себя дома, чтобы потом пойти с ними в магазин. Все обустроено сложнее. Преступники печатают деньги крупными партиями, зачастую даже за рубежом. После этого они продают их тем, кто ищет легкой наживы, причем, например, за 100 тысяч фальшивых гривен можно заплатить около сорока тысяч обычных. Зачастую мошенники пишут, что якобы эти деньги «почти как настоящие», и их даже принимают банкоматы.

Что ж, в первую очередь, нужно успокоить украинцев. Мошенники обманывают в том числе и друг друга. Существует два способа, которыми деньги попадают в банкомат — их туда загружают инкассаторы, а также сами пользователи услуг, пополняя карты.

Как правило, если деньги в банкомат помещают инкассататоры, то они получают эти деньги от кассиров, которые обязаны проверять их на подлинность, легальность и наличие повреждений. Таким образом, вероятность попадания фальшивки в банкомат крайне мала.

Что касается пополнения банкоматов, то их оснащают оборудованием, которое блокирует или возвращает обратно фальшивые деньги. Таким образом, единственный вариант получить в банкомате фальшивки — если кассир окажется невнимательным, или же загрузит их сознательно. Вероятность этого очень мала.