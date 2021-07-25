Многих украинцев расстроили: миллионы останутся без пенсий

Недавно правительство предупредило украинцев о том, что были изменены правила начисления пенсий. Несмотря на то, что пенсии были повышены, многие могут остаться без них. Кто же эти люди?





Пенсионный возраст и его нюансы

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, к 20207 году для того, чтобы выйти на пенсию в шестьдесят лет, украинцам необходимо будет иметь целых тридцать пять лет страхового стажа. При этом украинцы, которые не имеют пятнадцати лет страхового стажа, вообще останутся без каких-либо пенсий.

Согласно подсчетам Министерства социальной политики, около сорока пяти процентов потенциальных пенсионеров не смогут выйти на заслуженный отдых. В абсолютных числах это составляет более трех миллионов человек, что очень и очень много. Основная проблема, разумеется, в том, что очень многие работают неофициально, например, являются заробитчанами.

Тем, у кого страхового стажа официальной работы накопилось больше пятнадцати лет, но меньше тридцати пяти, повезло немного больше. Когда реформа будет закончена, люди со стажем от двадцати пяти до тридцати пяти лет смогут выходить на пенсию в шестьдесят три года, а те, у кого меньше двадцати пяти, но больше пятнадцати лет — с шестидесяти пяти.

Также следует помнить, что уже начиная с первого июля в нашей стране были повышены как пенсии, так и надбавки для целого рядя категорий пенсионеров, в первую очередь — тех, кто получает их за сверхурочный стаж. Для получения надбавок необходимо отработать женщинам более тридцати лет, мужчинам — больше тридцати пяти.

Отметим, что данные тенденции являются следствием давно назревавшей пенсионной реформы, запущенной еще в 2017 году. В течение десяти лет, вплоть до 2027 года, необходимый стаж будет повышаться на двенадцать месяцев ежегодно, пока не достигнет вышеприведенных цифр.