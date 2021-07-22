В Украине повысят цену на электричество: названы цифры

Как сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в нашей стране будет повышена максимальная стоимость электроэнергии. Сколько же она будет составлять теперь?





Новые тарифы

Данное решение НКРЭКУ приняла на своем заседании, которое состоялось двадцать первого июля. На данный момент планируется повысить максимальные предельные цены как минимум на двух рынках. Это рынок электроэнергии «на сутки вперед» (РСВ), а также внутрисуточный рынок (ВСР). С этой целью планируется внести изменения в решение №766 от восьмого апреля прошлого года. Проект данного постановления уже опубликован, и с ним можно ознакомиться.

В частности, проект устанавливает, что участники рынка электроэнергии, подавая заявки на торги, должны устанавливать цены не выше, чем установленные оператором рынка. Стоимость будет повышена следующим образом: на часы минимальной суточной нагрузки в энергетической системе (с одиннадцати вечера до семи утра) — возрастет цена на 20,6 процентов, или же на 256 гривен 30 копеек, и составит тысячу пятьсот гривен, а на часы максимальной нагрузки — возрастет на тринадцать процентов или триста сорок четыре гривны, и составит три тысячи гривен за мегаватт\час.

Как отмечается в проекте постановления, если участник указывает РСВ и ВСР в заявке выше, чем соответствующая цена для времени суток, то заявка автоматически отклоняется. Это должно помочь украинцам избавиться от недобросовестных поставщиков. Цены повышаются потому, что летом наблюдается значительный профицит электрической энергии, в то время как вечером, на пике потребления, падает потребность в маневровых мощностях, которые работают на угле.

К тому же на мировом рынке также растет стоимость потребления электрической энергии. Отметим, что это уже не первое повышение предельных цен — чуть больше месяца назад, шестнадцатого июня, они уже повышались.