Сотовый оператор «Киевстар» запустил услугу, которую все обязаны немедленно подключить

Мобильный оператор «Киевстар» запустил новейшую услугу, или, вернее, акцию, которой все обязаны немедленно воспользоваться, по крайней мере, если вы живете в регионе, где она проводится. Что же это за удивительная акция, и чем она настолько хороша? Давайте же выясним вместе!





Для кого предназначена акция и какие ее условия

Воспользоваться новой акцией очень просто — для этого достаточно просто подключить Домашний Интернет от Киевстар. Правда, есть определенные условия, которые проистекают из самого названия данной уникальной акции – «Будь первым и получи роутер». И условия эти достаточно интересные.

Те, кто первым подключит домашний Интернет по определенным адресам, получат совершенно бесплатно фирменный роутер от мобильного оператора «Киевстар». Акция будет действовать с двенадцатого июля по двенадцатое сентября текущего года, пока что ее действие распространяется в первую очередь на такие города, как Белая Церковь и город Хмельницкий.

Отметим, что фирменный роутер предоставляется только первому абоненту, который активировует услугу Домашний Интернет в своем многоквартирном доме. Сами по себе данные роутеры достаточно дорогие, так что многие, несомненно, решат поспешить, чтобы избежать лишних затрат. Разумеется, это будет очень мудрым и взвешенным решением, так что акция поощряет именно его. В любом случае, конкурентам мобильного оператора «Киевстар» на рынке домашнего интернета в данных городах придется потесниться или запустить аналогичные акции.

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил услугу, которая позволяет вам полностью бесплатно звонить на один номер данного мобильного оператора, даже если у вас нет денег на счету и вы не продлили срок действия вашего тарифного плана. Подключить данную услугу – «Мы вместе» – можно либо с помощью приложения для смартфонов «Мой Киевстар», либо же с помощью команды *535*380ХХХХХХХ#, где ХХХХХХХ — номер, который вы хотите выбрать своим «любимым». Следует отметить, что подключение дополнительно оплачиваться не будет, равно как и звонки по данному номеру.