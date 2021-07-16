«ПриватБанк» ввел новшество, от которого в восторге все владельцы банковских карт

Недавно «ПриватБанк» ввел новшество, от которого все владельцы его банковских карт, несомненно, будут в большом восторге. На самом деле, конечно, его запустили уже достаточно давно, но срок действия уникального предложения уже скоро окончится, так что необходимо им воспользоваться как можно раньше.





Каким стало новшество

Суть данного предложения — в том, что все клиенты «ПриватБанк» смогут за переводы с одной карты Visa на другую получать кэшбек в размере пятидесяти гривен. Оно было запущено в апреле этого года, и срок его действия истекает в конце июля, однако его, безусловно, можно продлить.

Для того, чтобы получить кэшбек за переводы с карты на карту, необходимо вначале либо получить, либо отправить перевод на сумму не меньшую, чем пятьсот гривен. Вы также должны использовать карту для того, чтобы оплачивать товары и услуги, то есть сделать не меньше трех покупок на сумму не менее пятидесяти гривен. ,

Помимо этих обычных кэшбеков, «ПриватБанк» также сообщил о том, что разыграет среди украинцев и более крупные выплаты, а именно — двести кэшбеков в размере пятьсот гривен, что, несомненно, очень интересно и может порадовать любого пользователя.

В данной акции будут принимать участие различные переводы с карты Visa ПриватБанка на международную карту, с международной карты на карту Visa от ПриватБанка, а также переводы с карты Visa ПриватБанка на карту любого другого украинского банка, за исключением переводов между собственными счетами. Все эти внутриукраинские и международные переводы с карты на карту можно совершать любым удобным для вас способом, в том числе в веб-версии, мобильном приложении Приват24, с помощью терминала самообслуживания, банкомата или же через сервисный центр по номеру 3700.