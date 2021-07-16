«ПриватБанк» ввів нововведення, від якого в захваті всі власники банківських карт

Нещодавно «ПриватБанк» ввів нововведення, від якого всі власники його банківських карт, безсумнівно, будуть у великому захваті. Насправді, звичайно, його запустили вже досить давно, але термін дії унікальної пропозиції вже скоро закінчиться, так що необхідно нею скористатися якомога раніше.





Яким стало нововведення

Суть даної пропозиції – в тому, що всі клієнти «ПриватБанк» зможуть за перекази з однієї карти Visa на іншу отримувати кешбек в розмірі п’ятдесяти гривень. Вона була запущена в квітні цього року, і термін її дії закінчується в кінці липня, проте її, безумовно, можна продовжити. Можливо, це дійсно станеться найближчим часом.

Для того, щоб отримати кешбек за перекази з карти на карту, необхідно спочатку або отримати, або відправити переказ на суму не меншу, ніж п’ятсот гривень. Ви також повинні використовувати карту для того, щоб оплачувати товари і послуги, тобто зробити не менш трьох покупок на суму не менше п’ятдесяти гривень.

Крім цих звичайних кешбеків, «ПриватБанк» також повідомив про те, що розіграє серед українців і більші виплати, а саме – двісті кешбеків в розмірі п’ятсот гривень, що, без сумніву, дуже цікаво і буде корисним для українців.

В даній акції братимуть участь різні перекази з карти Visa ПриватБанку на міжнародну карту, з міжнародної карти на карту Visa від ПриватБанку, а також перекази з карти Visa ПриватБанку на карту будь-якого іншого українського банку, за винятком переказів між власними рахунками. Всі ці внутрішньоукраїнські та міжнародні перекази з картки на картку можна здійснювати будь-яким зручним для вас способом, в тому числі у веб-версії, мобільному додатку Приват24, за допомогою терміналу самообслуговування, банкомата або ж через сервісний центр за номером 3700.