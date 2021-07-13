Знайдено спосіб запускати Windows 11 навіть на древніх ПК

Хакери знайшли спосіб обходу завищених вимог Windows 11 до «заліза». Нову ОС можна відучити вимагати наявність 4 ГБ RAM і модуля TPM 2.0. При цьому засоби обходу цих вимог вбудовані в систему самої Microsoft.





Windows 11 стримала апетит

Виявлено спосіб встановлення нової ОС Windows 11 на будь-який комп’ютер, в тому числі і невідповідний системним вимогам. Для цього використовуються вбудовані в саму систему компоненти, так що цей метод можна вважати легальним і передбаченим самою Microsoft.

Для встановлення Windows 11 на будь-який ПК буде потрібно лише редактор реєстру (RegEdit) і початковий рівень досвіду в роботі з ним. Нова система Microsoft відома своїми надмірно високими системними вимогами. Через них перехід на нову ОС може обійтися багатьом користувачам у велику суму грошей, яку вони будуть змушені витратити на апгрейд комп’ютера або покупку нового.

Встановити Windows 11 без хитрощів не вийде

Завищені вимоги Windows 11, анонс якої відбувся в кінці червня 2021 року відключаються за кілька хвилин, однак автори цього способу не гарантують, що знайдена ними лазівка залишиться в стабільній збірці системи. На момент публікації матеріалу вона була доступна лише в бета-версії, а точна дата випуску стабільного дистрибутива призначена ще не була.

Інструкція із застосування

Для розгортання Windows 11 на будь-якому ПК потрібно запустити програму встановлення (з папки або шляхом створення завантажувального носія і завантаження з нього). Далі потрібно вибрати потрібну версію ОС із запропонованого списку, після чого інсталятор видасть попередження про несумісність «заліза» комп’ютера до вимог системи.

Після правок реєстру це повідомлення перестане з’являтися

Відразу після цього потрібно викликати командний рядок комбінацією клавіш «Shift + F10» і в ньому ввести команду «regedit» без лапок. Запуститься редактор реєстру, в якому потрібно перейти по шляху «HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup» і створити в ньому новий розділ «LabConfig» (з урахуванням реєстру).

У цьому розділі потрібно створити три 32-бітних параметра DWORD і привласнити кожному з них значення «1». Параметри повинні називатися «BypassTPMCheck», «BypassRAMCheck» і «BypassSecureBootCheck».

Реєстр Windows 11 після внесених змін

Після цього потрібно вийти з редактора реєстру і закрити вікно командного рядка, а у вікні з попередженням про несумісність, яке залишиться на екрані, натиснути кнопку назад (зліва вгорі). Потім треба буде почати процедуру встановлення заново, і ніяких повідомлень про несумісність більше не з’явиться.

Як це працює

Три DWORD-параметра, створені в реєстрі Windows, відключають перевірку системою наявності достатнього обсягу оперативної пам’яті (BypassRAMCheck), наявності модуля безпеки TPM 2.0 (BypassTPMCheck) і Secure Boot (BypassSecureBootCheck). Для нової ОС Microsoft важливо, зокрема, щоб у комп’ютері було хоча б 4 ГБ RAM, хоча Windows 10 потрібен лише 1 ГБ.

Модуль TPM, як і SecureBoot, теж є не в кожному з використовуваних в 2021 р комп’ютерах і ноутбуках. Відключення перевірки їх наявності дасть можливість не апгрейдити свій комп’ютер і при цьому працювати на найсучаснішій ОС Microsoft.

Підводні камені

Поки невідомо, як Windows 11 буде працювати на «залізі», що не відповідає її вимогам. За даними порталу DigitIn, може постраждати її стабільність.

Не виключено, що відключення перевірки на наявність SecureBoot і TPM може в підсумку привести до непрацездатності частини функцій системи, але на роботі браузерів і основних програм, які використовуються більшістю споживачів, це, з високим ступенем ймовірності, ніяк не позначиться.

Слід зазначити, що Microsoft до цих пір не пояснила, навіщо її новій системі потрібно як мінімум 4 ГБ оперативної пам’яті. Також Windows 11 має потребу і в сучасному процесорі – як мінімум Intel Core восьмого покоління або AMD Ryzen 2000.

Відмова від Windows 11

Перехід з Windows 10 на Windows 11 для більшості користувачів буде можливий у вигляді простого оновлення системи в автоматичному режимі. Будуть збережені всі призначені для користувача файли і налаштування, і при бажанні можна буде повернутися на Windows 10 протягом 10 днів після оновлення.

З Windows 7 ситуація набагато складніше. Тут оновлення до Windows 11 гарантовано призведе до втрати всіх налаштувань і документів, тому не зайвим буде зробити резервну копію.

Відмовитися від апдейта до Windows 11 можна. Наприклад, в Windows 7 можна штатними засобами відключити завантаження оновлень. Microsoft припинила підтримку цієї системи ще в січні 2020 року так що дана функція перестала бути корисною.

У Windows 10 Microsoft забороняє відключати автоматичне оновлення, але зробити це можна шляхом внесення правок до реєстру або за допомогою стороннього ПЗ. Підтримка цієї системи буде здійснюватися до жовтня 2025 р що дозволяє багатьом користувачам відкласти перехід на нову ОС і потенційні витрати на нове «залізо» більш ніж на чотири роки.

Ще однією причиною відмовитися від Windows 11 може бути нововведення Microsoft, що стосується меню «Пуск». У новій системі його кнопка розташована по центру панелі завдань, та й саме меню відкривається по центру, перекриваючи собою інші вікна. У ранніх збірках системи була можливість повернути «Пуску» його стандартне розташування (в лівому нижньому кутку екрану).

Оновлене меню “Пуск” цілком може стати підставою для відмови від переходу на Windows 11.

За даними порталу Windows Latest, в нових білдах ця функція відключена. З іншого боку, додаткове ПЗ, як і у випадку з відключенням оновлень, в теорії, може допомогти і в цьому випадку. Наприклад, для цього можна використовувати програми Classic Shell і StartIsBack.