В українців можуть автоматично списуватися кошти з карток: як дізнатися, що ви в зоні ризику?

Як, безсумнівно, вже знають всі українці, недавно був прийнятий закон про те, що банки мають право автоматично списувати гроші з карток українців, які мають заборгованості. Це стосується таких видів боргу, як борги за комунальні послуги, аліменти, виплати за цивільними позовами, штрафи за порушення правил дорожнього руху і багато іншого. Зрозуміло, це викликало паніку в багатьох жителів нашої країни, але експерти заспокоюють – все не так страшно, як здається.





В яких випадках у вас можуть списати кошти з картки

Всупереч чуткам про те, що тепер гроші списуються в автоматичному режимі, насправді ніяких автоматичних списань немає, і в законі вони навіть не згадуються. Ніхто не може забрати у вас гроші просто так, за натисканням кнопки. Списання коштів з карти – досить складна юридична процедура.

Для того, щоб у вас списали гроші, необхідно, щоб наказ суду або рішення про стягнення боргу вступило в дію. Потім суд повинен видати банку виконавчий лист, який повинен не бути простроченим. Виконавче провадження має бути відкритим, ви повинні бути внесені до спеціального реєстру осіб, які мають заборгованості, і до АСВП. Нарешті, виконавчий орган та банк повинні обмінятися інформацією про те, чи є у вас відкриті рахунки і скільки на них грошей, якщо вони є.

Тільки в тому випадку, якщо ваші рахунки відкриті і на них вистачає грошей для списання вашого боргу, банк може виконати дану постанову виконавця про те, що гроші у вас необхідно списати.

Очевидно, що ніяких «автоматичних списань» немає і не буде, і боятися українцям абсолютно нічого. Щоб спати спокійно, досить просто переконатися, що вас немає в списках боржників. Подивитися їх можна за наступними посиланнями: