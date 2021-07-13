Xiaomi випускає MIUI 12.5 на популярний бюджетний смартфон

Компанія Xiaomi анонсувала вихід прошивки MIUI 12.5 на досить старий смартфон Redmi Note 7. Зараз оновлення вже можуть завантажити жителі Китаю, це буде тестова версія апдейта, яка буде аналізуватися користувачами.





Детальніше про оновлення

Дана інформація поки інсайдерська – її розмістили в співтоваристві Xiaomi ентузіасти. Однак її можна легко перевірити – розробники компанії дійсно випускають оновлення MIUI V12.5.3.0.QFGCNXM, яке призначене саме для телефону Redmi Note 7. Рішення більш ніж несподіване – все ж даний телефон не є флагманським, та й вийшов він відносно давно. Втім, це не робить його непопулярним – телефон заслужив визнання суспільства завдяки своїм незвичайним характеристиками.

Redmi Note 7 є бюджетним смартфоном – працює він на процесорі Qualcomm Snapdragon 660, оснащений досить потужною камерою і невеликим об’ємом пам’яті. Телефон був випущений на початку 2019 року, існує дві версії апарату:

європейська (вона ж китайська);

індійська.

Прошивка MIUI 12.5 вийде саме на китайську версію, швидше за все, індійський варіант оновлений не отримає, так як це практично інший телефон з другим набором характеристик. Зараз розробники «допилюють» оновлення для внутрішнього ринку, тобто тестувати його зможуть тільки жителі Китаю. Якщо все пройде вдало, то 2.5 ГБ-ий апдейт стане доступним для завантаження європейцям, однак до цього ще пройде чимало часу. Швидше за все, власникам смартфонів доведеться прориватися через силу-силенну помилок, якими «славляться» практично всі оновлення MIUI 12.5.