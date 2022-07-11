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“Обмін з оточенням” – функція, яка в пусту витрачає заряд батареї смартфона
Є багато факторів, які впливають на роботу смартфона. Про велику їх кількість ми вже розповідали. Сьогодні ми розглянемо ще одну функцію, яка знижує автономну роботу смартфона. Вона не найочевидніша, тому багато хто про неї не знає.
Як знайти та вимкнути «Обмін із оточенням»
На смартфонах Xiaomi
- Зайдіть в налаштування телефону та перейдіть до пункту «Підключення та загальний доступ»;
- Перейдіть до пункту «Обмін із оточенням»;
- Переведіть селектор у вимкнене положення.
Щоб вимкнути «Обмін із оточенням» на інших смартфонах на Android
- Відкрийте налаштування пристрою та перейдіть до «Google»;
- Знайдіть розділ «Пристрої та обмін даними», перейдіть до нього;
- Вимкніть функцію “Обмін із оточенням” та “Показувати повідомлення”.