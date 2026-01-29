«Дія» замість поліції та сервісних центрів: що чекає на водіїв у 2026 році

У 2026 році застосунок «Дія» отримає низку важливих оновлень, які суттєво спростять життя українським водіям. Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, анонсувавши курс на повну цифровізацію послуг для автомобілістів.

Європротокол онлайн: Вже у першому кварталі року очікується запуск функції цифрового оформлення ДТП. Це дозволить учасникам аварії зафіксувати інцидент без виклику поліції та заповнення паперових бланків, що значно зекономить час. Головна умова для використання сервісу — наявність у обох водіїв встановленого застосунку та чинних страхових полісів.

Реєстрація та штрафи: Ще одним важливим нововведенням стане можливість першої реєстрації автомобіля після розмитнення безпосередньо у смартфоні, що позбавить необхідності відвідувати сервісні центри МВС. Крім того, у «Дію» планують інтегрувати сповіщення та сплату штрафів за неправильне паркування у великих містах, аби водії могли дізнаватися про стягнення миттєво. Глобальна ціль Мінцифри — перевести в онлайн абсолютно всі сервіси, якими щодня користуються керманичі.