Появился список сайтов, на которые украинцам заходить категорически запрещено

Совет нацбезопасности Украины на днях принял решение создать официальный реестр сайтов, которые запрещены для украинцев. Такая система поможет упорядочить информацию о «нежелательных» интернет-ресурсах и судебных решениях по ним для отечественных телеком-компаний.





Для чего нужен «черный список» сайтов?

По мнению экспертов, единая база, содержащая всю информацию об актуальных запретах, будет предотвращать нарушения государственных предписаний со стороны украинских провайдеров. Ведь сейчас блокировка определенных сайтов граничит с нарушением прав граждан. Властным структурам порой очень сложно доказать телеком-компаниям необходимость и причины блокировки того или иного ресурса. А при наличии единого списка, такая процедура станет куда проще.

Однако не все провайдеры согласны с такой позицией. Уровень свободы граждан в вопросах доступа к информации вследствие запрета сильно снизится. Все это очень напоминает жесткие правила пользования сетью в России.

Как будут работать новые ограничения?

Согласно со словами руководительницы Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяны Поповой, даже в случае создания списка заблокированных сайтов – операторы смогут пользоваться им на добровольных началах. Провайдеры будут владеть всей актуальной информацией о запрещенных ресурсах. Однако решение о блокировании смогут принимать самостоятельно, без каких-либо обязательств.

«СНБО не имеет права принуждать провайдеров блокировать тот или иной ресурс. Для этого ему придется принципиально менять некоторые нормативно-правовые акты», – отмечает Татьяна Попова. Собственно в этом и есть основное отличие украинского «черный список» от пресловутого Роскомнадзора.

Специалистка в области телеком-услуг помимо прочего не считает блокирование эффективной политикой против «нежелательных» сайтов. Куда больше перспектив она видит в контрпропаганде таких ресурсов, как это было с сайтами «ВКонтакте» и «Яндекс.ру». Ведь даже в случае запрета, существует немало обходных путей, например сервисы VPN.

В свою очередь крупнейшие телеком-операторы, как «Киевстар» или «lifecell», утверждают, что в любом случае будут действовать в рамках закона, подчиняясь всем требованиям о блокировании сайтов. А единый реестр поможет им не пропустить важного судебного решения, или постановления о неправомерном интернет-ресурсе.