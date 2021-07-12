З’явився список сайтів, на які українцям заходити категорично заборонено

Рада нацбезпеки України днями ухвалила рішення створити офіційний реєстр сайтів, що є забороненими для українців. Таки система допоможе впорядкувати інформацію про «небажані» інтернет-ресурси та судові рішення щодо них для вітчизняних телеком-компаній.





Для чого потрібен «чорний список» сайтів?

На думку експертів, єдина база, що міститиме всю інформацію про актуальні заборони, запобігатиме порушенню державних приписів з боку українських провайдерів. Адже наразі блокування певних сайтів межує із порушенням прав громадян. Владним структурам часом дуже складно довести телеком-компаніям необхідність та причини блокування того чи іншого ресурсу. А в разі наявності єдиного списку, така процедура стане куди простішою.

Однак не всі провайдери згодні із такою позицією. Рівень свободи громадян в питаннях доступу до інформації внаслідок заборони сильно знизиться. Усе це дуже нагадує жорсткі правила користування мережею у Росії.

Як працюватимуть нові обмеження?

Згідно зі словами очільниці Асоціації «Телекомунікаційна палата України» Тетяни Попової, навіть в разі створення списку заблокованих сайтів – оператори зможуть користуватися ним на добровільних засадах. Провайдери будуть володіти усією актуальною інформацією щодо заборонених ресурсів. Однак рішення про блокування прийматимуть самостійно, без будь-яких зобов’язань.

«РНБО не має права примушувати провайдерів блокувати той чи інший ресурс. Для цього їй доведеться принципово змінювати деякі нормативно-правові акти», – зазначає Тетяна Попова. Власне у цьому і є основна відмінність українського «чорного списку» від сумнозвісного Роскомнагляду.

Спеціалістка у сфері телеком-послуг позатим не вважає блокування ефективною політикою проти «небажаних» сайтів. Куди більші перспективи вона бачить у контрпропаганді таких ресурсів, як це було із сайтами «ВКонтакті» та «Яндекс.ру». Адже навіть у випадку заборони, існує чимало обхідних шляхів, наприклад сервіси VPN.

У свою чергу найбільші телеком-оператори, як то «Київстар» чи «lifecell», стверджують, що в будь-якому випадку будуть діяти у рамках закону, підкоряючись усім вимогам про блокування сайтів. А єдиний реєстр допоможе їм не пропустити важливого судового рішення, чи постанови стосовно неправомірного інтернет-ресурсу.