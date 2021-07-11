Продавать валюту по-старому уже не выйдет: ПриватБанк изменил правила

Как сообщает государственное финансовое учреждение «ПриватБанк», недавно были внесены изменения в правила, которые касаются продажи иностранных валют банку населением. Работать по-старому больше уже не выйдет.





Какими будут новые правила?

Как сообщает пресс-служба «ПриватБанка», появилась новая услуга, которая позволяет осуществлять финансовые операции с любыми иностранными валютами круглосуточно. Нововведение начинает действовать уже с первого июля текущего года. Для реализации своих валютных запасов физические лица-предприниматели могут использовать мобильную или компьютерную версию приложения «Приват24 Бизнес». Ожидается, что наиболее удобной данная услуга будет для фрилансеров, которые работают на иностранных заказчиков. Собственно, именно они зачастую и просили о данной услуге — иметь возможность обменивать свои доходы в долларах или евро на гривны в любое время дня и ночи.

Ранее правила были гораздо сложнее. Продавать валюту в «ПриватБанке» можно было только с десяти утра и до часа дня, при этом финансовые операции завесели от остатков на вашем счете в соответствии с курсом «ПриватБанка» или же курсом Национального банка Украины с учетом пенсионного сбора.

На данный момент продавать «ПриватБанку» валюту можно практически круглосуточно. Исключение — небольшие временные перерывы. Дополнительная возможность открыта с трех часов дня до половины двенадцатого вечера, а также с двадцати минут первого ночи и до девяти часов утра. «Временное окно», действовавшее ранее, также по-прежнему актуально.

Тем не менее, некоторые ограничения все равно существуют. Единовременно, за одну операцию, можно продать сумму, не бОльшую, чем двадцать тысяч долларов США или же евро, причем только по коммерческому курсу, установленному «ПриватБанком» на момент операции обмена валют. Несмотря на подобные ограничения, новые правила все равно намного лучше и удобнее, чем те, что действовали ранее.