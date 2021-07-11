Українці отримають право передавати пенсії у спадок

Нещодавно був прийнятий новий закон «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування». Його новітня редакція – від першого липня – передбачає цілий ряд корисних інновацій, зокрема, кілька видів накопичувальних пенсій. Також він встановлює порядок спадкування пенсій: хто і кому може передавати їх у спадок.





Зміни в пенсійному законодавстві: кого вони стосуються

Відповідно до нового законодавства, довічна пенсія, по суті, є договором страхування, який пенсіонер укладає зі страховою компанією. При укладанні подібного договору можна вибрати будь-який з трьох видів довічної пенсії:

Довічна пенсія з установленим періодом

Довічна обумовлена ​​пенсія

Довічна пенсія подружжя.

Довічна пенсія з установленим періодом є виплатою, яка щомісяця здійснюється протягом усього життя пенсіонера, який уклав договір про пенсійне страхування. Пенсія виплачується протягом не менше ніж десяти років з моменту, коли її призначили. Після смерті одержувача його спадкоємці, зазначені в договорі або передбачені Цивільним кодексом України, отримують право на відповідні виплати.

Довічна обумовлена ​​пенсія, як і в попередньому випадку, також виплачується пенсіонеру щомісяця протягом усього його життя. Успадкувати її також можна, але це трохи складніше. Право на спадкування отримують спадкоємці на тих самих умовах, що і в попередньому пункті – або зазначені в договорі, або ж передбачені Цивільним кодексом України. Правда, тільки в тому випадку, якщо пенсія, вже отримана громадянином за життя, менше, ніж обсяг наданої. В такому випадку спадкоємці отримують різницю у виплатах.

Нарешті, у випадку з довічною пенсією подружжя, пенсія нараховується одночасно чоловікові і дружині. За умови досягнення пенсійного віку, якщо один з подружжя помирає, то другий отримує всі права на отримання його пенсії.