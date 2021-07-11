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Украинцы получат право передавать пенсии по наследству

11.07.2021
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Hand pulls out banknote and wad of money from the bedside table filled with Ukrainian cash

Недавно был принят новый закон «Об общеобязательном пенсионном страховании». Его новейшая редакция — от первого июля — предусматривает целый ряд полезных инноваций, в частности, несколько видов накопительных пенсий. Также он устанавливает порядок наследования пенсий: кто и кому может передавать их по наследству.


Изменения в пенсионном законодательстве: кого они касаются

В соответствии с новым законодательством, пожизненная пенсия, по сути, является договором страхования, которое пенсионер заключает со страховой компанией. При заключении подобного договора можно выбрать любой из трех видов пожизненной пенсии:

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  • Пожизненная пенсия с установленным периодом
  • Пожизненная оговоренная пенсия
  • Пожизненная пенсия супругов.

Пожизненная пенсия с установленным периодом представляет является выплатой, которая ежемесячно осуществляется в течение всей жизни пенсионера, заключившего договор о пенсионном страховании. Пенсия выплачивается на протяжении не менее чем десяти лет с момента, когда ее назначили. После смерти получателя его наследники, указанные в договоре или предусмотренные Гражданским кодексом Украины, получают право на соответствующие выплаты.

Пожизненная оговоренная пенсия, как и в предыдущем случае, также выплачивается пенсионеру каждый месяц на протяжении всей его жизни. Унаследовать ее также можно, но это несколько сложнее. Право на наследование получают наследники на тех же условиях, что и в предыдущем пункте — либо указанные в договоре, либо же предусмотренные Гражданским кодексом Украины. Правда, исключительно в том случае, если пенсия, уже полученная гражданином при жизни, меньше, чем предусмотренная сумма. В таком случае наследники получают разницу в выплатах.

Наконец, в случае с пожизненной пенсией супругов, пенсия начисляется одновременно мужу и жене. При условии достижения пенсионного возраста, если один из супругов умирает, то второй получает все права на получение его пенсии. Выплаты будут осуществляться ежемесячно всю жизнь.

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11.07.2021
1 хвилина на прочитання

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