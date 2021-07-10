Сотовый оператор «Киевстар» запустил услугу, о которой все давно мечтали

Недавно мобильный оператор «Киевстар» запустил отличную услугу, о которой все мечтали очень давно. По крайней мере, те, кто хотел получить возможность иметь два номера на одной сим-карте, не покупая какую-либо новую карточку. С услугой «Дополнительный номер» от «Киевстар» мечты стали явью!





Второй номер и как его подключить

Существует много целей, для которых вам может понадобиться дополнительный номер. К примеру, для того, чтобы разделить рабочие и домашние номера. Это может быть полезно для тех, кто работает с большим количеством людей, например, врачей или учителей — таким людям нужно одновременно иметь связь с пациентами или учениками, и не нужно, чтобы они звонили в нерабочее время, когда вы хотите отдохнуть.

Зачастую также многим людям нужны временные номера, к примеру, для оформления карточек магазинов. Проблема здесь в том, что если указать обычный номер, то вам потом на него начнет приходить спам. Такая же ситуация возникает и при использовании номеров телефона для регистрации на различных сайтах.

Раньше для таких целей многие приобретали дополнительные номера на специальных сервисах, фактически арендуя их. Однако это сложно и не всегда законно. К счастью, «Киевстар» решил данную проблему.

Вы можете подключить услугу «Дополнительный номер» с помощью простой комбинации *100*33*2# и клавиша вызова. Система сгенерирует номер и даст его вам. Если вам необходимо приостановить действие услуги, воспользуйтесь комбинацией *100*33*4#. Чтобы отправить СМС или вызвать дополнительный номер, будет нужно перед номером ввести код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию. Стоимость подключения услуги составляет тридцать гривен, а ее использования — двенадцать гривен и семьдесят пять копеек в месяц.