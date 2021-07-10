Мобільний оператор «Київстар» запустив послугу, про яку всі давно мріяли

Нещодавно мобільний оператор «Київстар» запустив відмінну послугу, про яку всі мріяли дуже давно. Принаймні, це стосується тих, хто хотів отримати можливість мати два номери на одній сім-карті, не купуючи будь-яку нову картку. З послугою «Додатковий номер» від «Київстар» мрії стали реальністю!





Другий номер та як його підключити

Існує багато цілей, для яких вам може знадобитися додатковий номер. Наприклад, для того, щоб розділити робочі та домашні номери. Це може бути корисно для тих, хто працює з великою кількістю людей, наприклад, лікарів або вчителів – таким людям потрібно одночасно мати зв’язок з пацієнтами або учнями, і не потрібно, щоб вони телефонували в неробочий час, коли ви хочете відпочити.

Найчастіше також багатьом людям потрібні тимчасові номери, наприклад, для оформлення карток магазинів. Проблема тут в тому, що якщо вказати звичайний номер, то вам потім на нього почне приходити спам. Така ж ситуація виникає і при використанні номерів телефону для реєстрації на різних сайтах.

Раніше для таких цілей багато хто просто купував додаткові номери на спеціальних сервісах, фактично орендуючи їх. Однак це складно і не завжди законно. На щастя, «Київстар» вирішив цю проблему.

Ви можете підключити послугу «Додатковий номер» за допомогою простої комбінації *100*33*2# і клавіша виклику. Система згенерує номер і дасть його вам. Якщо вам необхідно призупинити дію послуги, то це можна зробити за допомогою комбінації *100*33*4#. Щоб відправити СМС або викликати додатковий номер, буде потрібно перед номером ввести код 818.

У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом. Вартість підключення послуги становить тридцять гривень, а її використання – дванадцять гривень і сімдесят п’ять копійок в місяць.