Рынок валют в Украине падает: все стремятся покупать доллары и евро

В последнее время отмечено некоторое падение курса иностранных валют. Так, по состоянию на вторник, шестого июля, доллар стоил 27 гривен и 29 копеек, то есть на 12 копеек ниже, чем ранее. Восьмого числа он немного подорожал — до 27,34, однако все еще остается достаточно низким. На четыре копейки подешевел позавчера евро – до 32,37 гривен, и продолжает дешеветь и сегодня — до 37, 35. С чем связаны подобные рыночные колебания?





Почему колеблется курс?

День Независимости США — всегда сложное время. Так, из-за выходного по случаю праздника торги пятого июля проходили в режиме расчетов на следующий день (TOM). В такие дни спекулянты, по сообщениям экспертов, регулярно пытаются раскачать валютный рынок, поскольку пытаются заработать на украинцах. Более того, шестого числа произошел странный сбой, из-за которого сессия пошла не по привычному сценарию.

Несмотря на то, что обычно объем торгов в такие дни с учетом режима TOM невысок, за целый день в Bloomberg прошло сделок общей суммой на девяносто пять миллионов долларов — это достаточно много для такого формата. Также в течение дня наблюдалась минимальная волатильность и явный курс на укрепление гривны.

Эксперты предупреждают, что сейчас украинцам крайне не рекомендуется что-либо делать с валютой — ни продавать ее, ни покупать. Ситуация меняется с каждым днем достаточно непредсказуемым образом, и любой может потерять все вложенные деньги.

Ситуация, по словам экспертов, может быть обусловлена тем, что на рынок после выходных было выброшено большое количество долларов и евро, что и вызвало некоторое падение их стоимости. Такая тенденция отмечается, конечно, не только в Украине, но и во всем мире на рынках всех стран.