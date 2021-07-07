Українців засмутили величезними штрафами

Верховна Рада України прийняла нові закони про штрафи за порушення правил дорожнього руху, які, без сумніву, не потішать багатьох українців. Справа в тому, що їх розмір часто просто колосальний, повідомляють джерела.





Які штрафи будуть тепер платити українці?

За словами експертів, в першу чергу штрафи були підвищені для водіїв великогабаритного транспорту. Це було нагальною потребою, тому що в Україні багато доріг абсолютно не пристосовані до його руху. Через це полотно сильно зношується і приходить в повну непридатність. Також часто водії вантажівок нехтують своїми обов’язками, зокрема, щодо проходження контрольних зважувань.

Нові закони передбачають не тільки обов’язок проходити контрольні зважування. Також вони встановлюють величезну кількість штрафів, причому сама їх сума неймовірно висока. Так, навіть за невелике розходження між повною вагою автомобіля і обмеженнями українцям доведеться платити штраф розміром понад п’ятдесят тисяч гривень.

Відмова зупинитися і пройти зважування на вимогу співробітника правоохоронних органів, так само як відмова від дачі дозволу на зважування вантажного автомобіля караються штрафом в розмірі п’ятдесяти однієї тисячі гривень. Неправильні документи із заниженою вагою вантажу також караються штрафом в такому розмірі.

В цілому, експерти заспокоюють: лякатися не потрібно. Так, якщо вага машини перевищує зазначену на п’ять-десять відсотків, то вам доведеться заплатити штраф у розмірі всього лише восьми з половиною тисяч гривень. Перевищення більш ніж на десять відсотків – це вже сімнадцять тисяч гривень штрафу, на двадцять – тридцять чотири тисячі, і тільки за перевищення більш, ніж на тридцять відсотків, ви будете платити повний штраф в розмірі п’ятдесяти однієї тисячі гривень. Платити зобов’язана фізична або юридична особа, на яку вантажний автомобіль зареєстрований.